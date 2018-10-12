На самих військових складах ще є кілька осередків тління

На артскладах під Ічнею ще тривають поодинокі вибухи. За офіційними даними, не частіше трьох на годину. У населених пунктах поблизу арсеналу працює 21 піротехнічна група ДСНС. Сапери очистили від нерозірваних снарядів автошляхи в радіусі шіснадцяти кілометрів від арсеналу, а також територію біля газогону, дитячих садочків і шкіл. На самих військових складах ще є кілька осередків тління, їх гасять 9 пожежних танків та 15 спецавтомобілів.

Окрім цього, до ліквідації наслідків надзвичайної події залучена аеророзвідка, а 15 груп розмінування перевіряють адміністративну територію армійської частини. Також працює військова служба правопорядку - надає допомогу місцевим мешканцям та підтримує безпеку.

Жителі Ічні та сусідніх сіл, розташованих неподалік арсеналу, потроху повертаються додому і одразу беруться відновлювати зруйновані оселі. Тамтешні чиновники вже почали інспектувати пошкоджені будинки, але до багатьох людей - фахівці ще не дійшли.

"Це з території прилетіло, з бетонного храніліща. Оце пробив кришу, оце все вибив. Оце все. Стіни. З півтонни ваги ніхто нічого. Ніхто до нас не обращався. Хоч би хто приїхав. Волонтери до нас постійно приїжджають. Ви приїж1джаєте. А так ніхто. Кому ми нужні?" - говорить Олександр, житель села Августівка.