Дональд Трамп збирається йти на вибори у 2020 році [ Редактировать ]
Дональд Трамп хоче балотуватися у президенти США на наступних виборах у 2020 році. Про це американський очільник заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News.
На запитання, що він думає про своїх можливих конкурентах від Демократичної партії - зокрема, Джо Байдена та Джона Керрі - відповів, що вони йому подобаються.
Утім, вважає, що справжню конкуренцію може скласти лише якась знаменитість або видатний мислитель.
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