Про це американський очільник заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News

Дональд Трамп хоче балотуватися у президенти США на наступних виборах у 2020 році. Про це американський очільник заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News.

На запитання, що він думає про своїх можливих конкурентах від Демократичної партії - зокрема, Джо Байдена та Джона Керрі - відповів, що вони йому подобаються.

Утім, вважає, що справжню конкуренцію може скласти лише якась знаменитість або видатний мислитель.