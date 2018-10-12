До шести зросла кількість жертв нищівного урагану "Майкл" у Сполучених Штатах. З них четверо загиблих у штаті Флорида, чоловік - у Північній Кароліні та 11-річна дівчинка у Джорджії. Нагадаю, стихія накрила узбережжя США два дні тому. Потрощила чимало будинків.

У п'яти східних штатах без електрики майже мільйон приватних осель та бізнес-установ. Евакуйовані 6 тисяч осіб. Нині ураган ослаб, швидкість вітру - зменшилася. Збитки від "Майкла" оцінюють у мільйони доларів

"Моя подруга втратила свій дім. Він - наприкінці вулиці. Повінь знищила її оселю. Усе в будинку пошкоджене до другого поверху. Ми якраз були неподалік і бачили це", - говорить Емілі Хансен, місцева жителька.