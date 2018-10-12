В 2018 году Покровская родительская суббота отмечается за день до наступления Покрова, а именно 13 октября. Несмотря на то, что традиции всех поминальных дней в целом похожи, существуют определенные нюансы, которые следует учитывать, чтобы избежать неприятностей.

Что категорически нельзя делать 13 октября

В этот день в храмах совершаются панихиды по усопшим, во время которых поминают покойных близких и молятся об упокоении их душ. Однако заказывать панихиду по усопшему, который ушел из жизни добровольно или был неверующим, запрещено.

Многие люди сомневаются в том, что можно посещать кладбище перед Покровом Пресвятой Богородицы. Но священнослужители делать это не запрещают и даже, наоборот, рекомендуют. В этот день люди убираются на могилах, приносят освященные конфеты или выпечку.

Также, многие считают, что в Покровскую родительскую субботу нельзя оставаться дома. Но это не так. Если у вас нет возможности пойти в церковь, или на кладбище, то поминать своих близких людей можно и дома.

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