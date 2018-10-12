Тривалість польоту до Нью-Йорка без зупинки 19 годин

Сінгапурські авіалінії відновили найдовший в світі комерційний рейс - до Нью-Йорка. Тривалість польоту без зупинки 19 годин. Літак вилетів з міжнародного аеропорту Чангі напередодні близько опівночі.

На його борту може летіти 161 пасажир. Для таких рейсів перевізник використовує лайнери з технологією ефективного розходу палива. У планах авіакомпанії - запустити рейси з Сінгапуру до Лос-Анджелеса та Сан-Франциско.