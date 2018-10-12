17 человек приговорили к смерти по обвинению во взрывах церквей [ Редактировать ]
Военный суд в египетской Александрии в четверг приговорил к смертной казни семнадцать человек по обвинению во взрывах церквей в Египте в 2016-2017 года.
Об этом сообщает портал издания "Youm7".
Девятнадцать подсудимых приговорены к пожизненному заключению, восемь – к пятнадцати годам лишения свободы.
Обвиненные, по данным суда, ответственны за гибель восьмидесяти двух человек.
Арестованные обвиняются в членстве в террористической группировке ИГ ("Исламское государство"), формировании ее ячеек в Каире и провинции Кена, расположенной на юге Египта, и непосредственном участии в подготовке и осуществлении взрывов в церквях.
Два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.
Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди 18 погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.
В декабре 2017 года теракт произошел в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор, где проводит службу коптский патриарх. По официальным данным, в результате взрыва погибли 25 человек, 49 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что в Нидерландах предотвратили масштабный теракт.
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