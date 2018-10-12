Порошенко уравнял в правах мужчин и женщин [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины.
"Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях", - сообщается на сайте главы государства 12 октября.
Законом, в частности, предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Ранее публиковался детальный анализ закона и ответ на вопрос, какие "сюрпризы" ждать от него украинкам.
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