Президент подписал закон о равенстве в армии. Фото: МОУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины.

"Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях", - сообщается на сайте главы государства 12 октября.

Законом, в частности, предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Ранее публиковался детальный анализ закона и ответ на вопрос, какие "сюрпризы" ждать от него украинкам.