Закарпатские священники благословили военных, которые отправляются на Донбасс [ Редактировать ]
Во вторник, 9 октября, в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась отправка военнослужащих в Луганскую область.
По приглашению руководства Отдела с благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в отправке взял председатель отделения Ужгородского района Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии, протоиерей Петр Бабьяк. Об этом сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.
Священнослужитель совершил уставный молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих. По традиции каждому военнослужащему-защитнику были вручены иконки и нательные крестики.
Ранее мы сообщали, что города Донбасса обстреляли из тяжелой артиллерии.
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