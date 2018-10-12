Во вторник, 9 октября, в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась отправка военнослужащих в Луганскую область.

По приглашению руководства Отдела с благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в отправке взял председатель отделения Ужгородского района Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии, протоиерей Петр Бабьяк. Об этом сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

Священнослужитель совершил уставный молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих. По традиции каждому военнослужащему-защитнику были вручены иконки и нательные крестики.

Ранее мы сообщали, что города Донбасса обстреляли из тяжелой артиллерии.