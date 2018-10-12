Эвакуация детей в Лисичанске: в школу прилетела ракета (фото) [ Редактировать ]
В Лисичанске Луганской области эвакуировали детей из-за взрыва и задымленности окружающей территории.
Оказалось, что во дворе школы на газон упал модуль управления ракетой зенитно-ракетного комплекса "ОСА", сообщает vchaspik.ua со ссылкой на правоохранительные органы.
Школа № 27 находится в квартале Дружбы народов в южной части города.
По словам учеников, в этот день у них был "субботник" и многие находились на школьном дворе. Дети видели пролетающий предмет, а затем дым. Никто не пострадал.
Жители Лисичанска слышали два хлопка, похожие на выстрелы или взрывы. По словам очевидцев, второй "предмет" прилетел в парк завода РТИ.
Фото: vchaspik.ua
Фото: vchaspik.ua
Напомним, около 11 часов утра 12 октября началась эвакуация детей из средней специальной школы № 27 Лисичанска Луганской области из-за взрыва.
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