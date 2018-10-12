Китайские ученые вырастили живых мышат от двух отцов.

Такого результата удалось достичь за счет использования эмбриональных стволовых клеток и выключения определенных участков в их геноме, работающих по-разному в зависимости от того, от какого родителя они получены, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell.

Партеногенез - форма размножения, при которой половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения вообще, или без слияния ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки после оплодотворения (такой вариант называется гиногенез).

Такой процесс встречается у нескольких десятков видов животных, в том числе и позвоночных (ящериц, амфибий, рыб, птиц). Чаще всего таким способом размножаются самки, однако показаны подобные случаи и у самцов некоторых рыб.

Для млекопитающих случаев партеногенеза в природе пока не известно. Случаев, когда жизнеспособное потомство заводят однополые родители, также пока не наблюдалось.

Еще в 2004 году другой группе исследователей уже удавалось получить мышат от двух матерей без отца. Одна такая мышь даже выросла во взрослую особь и оказалась способна давать собственное потомство.

Удивительным являлся тот факт, что экспериментальные мыши при этом прожили дольше мышей дикого типа. Кроме того, у партеногенетических мышей оказался снижен уровень холестерина.

До этого ученые нашли неожиданную причину долголетия.