В Китае научились выращивать мышей от двух отцов без матери [ Редактировать ]
Китайские ученые вырастили живых мышат от двух отцов.
Такого результата удалось достичь за счет использования эмбриональных стволовых клеток и выключения определенных участков в их геноме, работающих по-разному в зависимости от того, от какого родителя они получены, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell.
Партеногенез - форма размножения, при которой половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения вообще, или без слияния ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки после оплодотворения (такой вариант называется гиногенез).
Такой процесс встречается у нескольких десятков видов животных, в том числе и позвоночных (ящериц, амфибий, рыб, птиц). Чаще всего таким способом размножаются самки, однако показаны подобные случаи и у самцов некоторых рыб.
Для млекопитающих случаев партеногенеза в природе пока не известно. Случаев, когда жизнеспособное потомство заводят однополые родители, также пока не наблюдалось.
Еще в 2004 году другой группе исследователей уже удавалось получить мышат от двух матерей без отца. Одна такая мышь даже выросла во взрослую особь и оказалась способна давать собственное потомство.
Удивительным являлся тот факт, что экспериментальные мыши при этом прожили дольше мышей дикого типа. Кроме того, у партеногенетических мышей оказался снижен уровень холестерина.
До этого ученые нашли неожиданную причину долголетия.
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