Нехватка субвенций на образование ставит под угрозу существование школ, особенно сельских.

Об этом сказал сопредседатель"Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время общения с учителями Нижнебыстривской гимназии на Закарпатье. Особенность этого учреждения в том, что оно расположено в горной местности. Здесь жили и учились дети из соседних сел, которым трудно добираться на уроки каждый день, а также дети из малообеспеченных семей. Всего здесь учится 156 детей. Раньше это была общеобразовательная школа-интернат, с 1 сентября статус интерната изменен на гимназию, соответственно уменьшили и финансирование. Учителя потеряли в зарплате, которая здесь и так небольшая.

Руководству сказали экономить на всем. Учителя на государственной субвенции, а всё содержание на районном бюджете. По информации из района, дефицит по образованию на сегодня составляет 4 млн гривен.

Со своими проблемами обратились к Юрию Бойко. Как отметил сопредседатель"Оппозиционного блока", такие учреждения нельзя так бездумно реорганизовывать, как это вообще пытается сделать правительство по всей стране.

"Надо наоборот развивать базу таких образовательных учреждений, чтобы дети, которые не могут ездить в школу каждый день и которым приходится здесь жить, чувствовали себя как дома. А главная проблема – это то, что учителям платят очень мало денег, у них очень низкие зарплаты. В этой гимназии учитель получает от 3 до 4 тысяч, но таких единицы. С 1 января правительство обещало, что зарплата учителя будет 11 тысяч гривен, в итоге учителей просто обманули. Добавьте сюда еще и дефицит кадров, которых не хватает даже в столичных школах, и бюджет, в котором на сегодня не хватает субвенций на образование. Все это в комплексе просто беда, и это требует быстрых изменений", - сказал Юрий Бойко.

"Оппозиционный блок" подготовил пакет предложений в бюджет-2019, среди которых предлагается существенно увеличить расходы на развитие социально-чувствительных сфер жизни. Это, прежде всего, – образование, финансирование которого должно вырасти не на 16%, как предлагает правительство, а на 26% – то есть +10 млрд грн. по сравнению с текущим годом. Также прожиточный минимум предлагается повысить более чем в два раза, то есть к концу 2019 года он должен составлять 3 800 грн. В течение следующего года минимальная зарплата должна вырасти на 75% – до 7 000 грн. Минимальную пенсию предлагается увеличить в 3 раза – она ​​должна составить 4 500 грн.