Сотрудники пограничной службы ФСБ России в Азовском море недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка задержали двух граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы.

В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из захваченного боевиками населенного пункта Холодное Донецкой области, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook 12 октября.

"Пограничное управление ФСБ России уже сообщает об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов у украинцев и открытии против них дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В ООС объяснили пересечение границы рыбаками тем, что "оккупанты заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ России".

Украинские пограничники напоминают рыбакам об опасной ситуации, сложившейся в настоящее время в Азовском море.

"Для сохранения своей свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега", - предупредили в штабе ООС.

До этого на Донбассе водитель боевиков сам сдался полиции.