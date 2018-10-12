ФСБ задержала украинцев в Азовском море [ Редактировать ]
Сотрудники пограничной службы ФСБ России в Азовском море недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка задержали двух граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы.
В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из захваченного боевиками населенного пункта Холодное Донецкой области, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook 12 октября.
"Пограничное управление ФСБ России уже сообщает об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов у украинцев и открытии против них дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
В ООС объяснили пересечение границы рыбаками тем, что "оккупанты заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ России".
Украинские пограничники напоминают рыбакам об опасной ситуации, сложившейся в настоящее время в Азовском море.
"Для сохранения своей свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега", - предупредили в штабе ООС.
До этого на Донбассе водитель боевиков сам сдался полиции.
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