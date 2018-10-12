В Германии на железнодорожной линии А3 между Франкфуртом-на-Майне и Кельном сгорел скоростной поезд ICE, сообщает Derwesten.

Огонь охватил как минимум два вагона. Движение поездов по скоростной магистрали между Франкфуртом и Кельном частично заблокировано. Позже по параллельному пути во встречном направлении движение возобновили.

Фото: Twitter

На место ЧП выехали пожарные, для ликвидации последствий инцидента готовится железнодорожная спецтехника. Один из пассажиров рассказал, что эвакуация из поезда произошла примерно за 20 минут с момента его остановки. Причины возгорания устанавливаются.

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