В Германии поезд сгорел на ходу (фото) [ Редактировать ]
В Германии на железнодорожной линии А3 между Франкфуртом-на-Майне и Кельном сгорел скоростной поезд ICE, сообщает Derwesten.
Огонь охватил как минимум два вагона. Движение поездов по скоростной магистрали между Франкфуртом и Кельном частично заблокировано. Позже по параллельному пути во встречном направлении движение возобновили.
Фото: Twitter
На место ЧП выехали пожарные, для ликвидации последствий инцидента готовится железнодорожная спецтехника. Один из пассажиров рассказал, что эвакуация из поезда произошла примерно за 20 минут с момента его остановки. Причины возгорания устанавливаются.
На днях на киевском вокзале иностранец попал под поезд.
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