Рабочая неделя подходит к концу и впереди нас ждут аж три выходных дня. Провести их нужно ярко и весело. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 6-7 октября.

Кыцюня

Патрик - жестокий и безжалостный убийца, который держит в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире к которой у Патрика настоящие чувства. Но с ней случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров. В спектакле есть сцены насилия, жестокости, нецензурная лексика в большом объеме.

Когда: 15, в 20:00

Где: Сцена 6, ул. Васильковская, 1

Сколько стоит: от 100 гривен

Всеукраинское кальянное облако

#ВКО это крупнейшая кальянная выставка Украины, которая ежегодно проходит в Киеве. Производители кальянов, табаков, чашек и других аксессуаров представят свои продукты и будут продавать их с огромными скидками.

Уникальность события в том, что вы платите только за вход, а все кальяны на территории мероприятия бесплатны. Всего за один день вы можете попробовать более 500 кальянов и насладиться вкусным дымом. В этот раз тематика мероприятия Halloween, поэтому доставайте свои костюмы и клыки, будем курить страшно много.

В этом году состоится официальный всемирный Hookah Battle, который уже проводился в Германии, Америке, Испании и Бразилии.

Теперь очередь дошла до нашей страны и команды будут сражаться за Славянский кубок.

В этот раз показать себя и подать заявку на участие может любой желающий. Покажи свой уровень и стань лучшим кальянщиком в этом году!

Помимо этого, шоупрограмма, выступление артистов, куча конкурсов и розыгрышей для гостей с возможностью выиграть крутые подарки от спонсоров. На территории будет расположен бар и фудкорт, поэтому все останутся довольны.

Когда: 13 октября, с 12:00 до 20:00.

Где: ВДНХ, павильон №1, пр-т Академика Глушкова, 1.

Сколько стоит: 200 гривен онлайн, 300 гривен на входе.

Ко Дню защитника Украины. Национальная капелла бандуристов

Национальная заслуженная капелла бандуристов имени Г. И. Майбороды даст большой праздничный концерт "О, Україно, о рідна ненька".

Когда: 13 октября, в 19:00

Где: Национальная филармония Украины, ул. Владимирская, 2

Сколько стоит: от 70 гривен

Ulichnaya Eda. BBQ

Крылышки или ребрышки? Кетчуп или горчица? Шампуры или решетка? На самом деле, это не важно. Главное, поймать последние теплые деньки. В этот уикенд мы достанем мангал, погреемся от жара углей, приготовим что-нибудь сытное и ароматное вместе. Это будет последняя гриль-вечеринка под открытым небом.

Когда: 13-14 октября, с 10:00 до 23:00

Где: арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1а

Сколько стоит: 100 гривен

Семь разгневанных джентельменов

Антифеминистическая комедия, в которой у жениха по непонятным причинам срывается свадьба, и все гости отправляются на поиски справедливости.

Когда: 14 октября, в 12:00

Где: театр "Актер", ул. Большая Васильковская, 40

Сколько стоит: от 80 гривен

Pouya

Впервые в Украине, в рамках тура Five Five Tour американский рэпер Pouya, который посетит Киев в поддержку нового альбома Five Five. Его музыка - это смесь old school и cloud рэпа, а его лайвы наполненные нереальной энергией. Рэпер приедет представить свой второй сольный альбом, который многие критики уже отметили, как один из лучших независимых альбомов года.