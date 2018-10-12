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Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, ныне защищающий цвета турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" на правах аренды, стал инициатором драки в одном из ночных клубов Стамбула. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, между футболистом и звездой поп-музыки Беркаем Шахином возник конфликт, в ходе которого Арда сломал нос своему оппоненту. В результате, певца госпитализировали в больницу, где ему успешно была проведена операция.

Также сообщается, что Туран лично принес свои извинения за содеянное, навестив исполнителя в больнице. Футболист принес пистолет и со словами: "Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, убей меня" - предложил расправиться с ним. Однако пострадавший не стал убивать игрока.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент с участием спортсмена. Так, в 2017 году за нападение на турецкого журналиста Арду отстранили от национальной сборной, а в мае 2018 года футболист и вовсе напал на судей, за что получил штраф и дисквалификацию на 16 поединков.

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