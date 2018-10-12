Футболист "Барселоны" изувечил звездного певца [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, ныне защищающий цвета турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" на правах аренды, стал инициатором драки в одном из ночных клубов Стамбула. Об этом сообщает Fanatik.
По информации издания, между футболистом и звездой поп-музыки Беркаем Шахином возник конфликт, в ходе которого Арда сломал нос своему оппоненту. В результате, певца госпитализировали в больницу, где ему успешно была проведена операция.
Также сообщается, что Туран лично принес свои извинения за содеянное, навестив исполнителя в больнице. Футболист принес пистолет и со словами: "Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, убей меня" - предложил расправиться с ним. Однако пострадавший не стал убивать игрока.
Отметим, что это уже не первый подобный инцидент с участием спортсмена. Так, в 2017 году за нападение на турецкого журналиста Арду отстранили от национальной сборной, а в мае 2018 года футболист и вовсе напал на судей, за что получил штраф и дисквалификацию на 16 поединков.
Ранее украинская легкоатлетка оказалась в центре допинг-скандала.
по теме
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
Лига наций УЕФА: расписание и результаты матчей
6 сентября под эгидой УЕФА стартовал новый международный турнир под названием "Лига наций"
Италия - Украина: Шевченко прокомментировал матч
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил товарищеский матч со сборной Италии