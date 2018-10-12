Исполком Львовского горсовета определил ЛКП "Лев" заказчиком закупки и установки модульного комплекса для утилизации трупов животных. Об этом пишет ZAXID.NET

Речь идет о крематорий, строительство которого анонсировалось еще в апреле 2018 года.

Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Он будет стоить городскому бюджету около 1 млн гривен.

"В этом году планируем закупить это оборудование, а установим уже в следующем. Оно будет стоить около миллиона гривен, поскольку будет иметь достаточно большую и мощную камеру, где можно будет одновременно сжигать трупы нескольких животных ", - пояснила директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Крематорий планируют установить на улице Шевченко, 366-а, на участке, зарезервирована под коммунальный приют. Пока к этой участка не проложат дорогу, крематорий временно установят в другом месте, с которым определятся после проведения закупки.

Сейчас ЛКП "Лев" возит трупы бездомных и домашних животных на утилизацию в костомельного завода, в Жолкве. Стоимость утилизации домашнего животного составляет 3,60 кг, еще 64 грн стоит оформление документов.

Ранее мы писали о том, что Одессу окутал черный дым из крематория.