В Украине начнут сжигать животных [ Редактировать ]
Исполком Львовского горсовета определил ЛКП "Лев" заказчиком закупки и установки модульного комплекса для утилизации трупов животных. Об этом пишет ZAXID.NET
Речь идет о крематорий, строительство которого анонсировалось еще в апреле 2018 года.
Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Он будет стоить городскому бюджету около 1 млн гривен.
"В этом году планируем закупить это оборудование, а установим уже в следующем. Оно будет стоить около миллиона гривен, поскольку будет иметь достаточно большую и мощную камеру, где можно будет одновременно сжигать трупы нескольких животных ", - пояснила директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.
Крематорий планируют установить на улице Шевченко, 366-а, на участке, зарезервирована под коммунальный приют. Пока к этой участка не проложат дорогу, крематорий временно установят в другом месте, с которым определятся после проведения закупки.
Сейчас ЛКП "Лев" возит трупы бездомных и домашних животных на утилизацию в костомельного завода, в Жолкве. Стоимость утилизации домашнего животного составляет 3,60 кг, еще 64 грн стоит оформление документов.
Ранее мы писали о том, что Одессу окутал черный дым из крематория.
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