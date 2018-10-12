На Покрова прихожан Киево-Печерской лавры попросили весь день быть в монастыре [ Редактировать ]
Прийти в Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру и молитвенно поддержать обитель в праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) пригласил сегодня верующих ее наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел по завершении Литургии в Трапезной церкви в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Речь идет об участии в праздничной Литургии в одном из храмов обители. Также владыка-наместник просил по возможности быть в Лавре целый день, сообщает "Фома в Украине".
Вечером, в 17.00, начнется чтение Акафистов Пресвятой Богородице перед Успенском собором и при входе в Лавру.
"По желанию и возможности вы можете прийти помолиться", - обратился владыка Павел к верующим. Божественные литургии будут совершены в восьми храмах монастыря: в Крестовоздвиженской церкви (начало в 6.30), Успенском соборе (7.00), храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" (8.00), церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" (8.30), Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских (8.30), Аннозачатьевском храме (9.15), церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы (8.45), храме преподобного Сергия Радонежского (9.40).
Ранее наместник Киево-Печерской лавры просил верующих усилить молитвы о сохранении православных святынь.
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