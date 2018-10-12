Украина проводит учения на побережье Азовского моря (видео) [ Редактировать ]
Украина проводит военные учения по обороне побережья Азовского моря. В ходе учений проводится проверка готовности сил и войск к отражению возможной российской агрессии в морском направлении, передает "Униан".
В военных учениях приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил Украины и Сухопутных войск.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений. Видео соответствующих маневров глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
по теме
Истребители НАТО взмыли над Украиной (фото, видео)
В Украине проходят масштабные учения военной авиации "Чистое небо-2018" стран-членов НАТО и союзников
Чисте небо-2018: Україну представлять 20 літаків
В Україні стартували військово-повітряні навчання "Чисте небо-2018" за участю країн НАТО. Протягом дванадцяти днів на Вінничині та Хмельниччині українські військовослужбовці разом з партнерами з НАТО відпрацьовуватимуть спільні повітряні місії
В районе Бердянска закроют часть Азовского моря
9-12 октября в Азовском море пройдут учения ВСУ, о которых ранее объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Україна проведе військові навчання в Азовському морі
У відповідь на агресію Росії, в Азовському морі відбувається нарощення сил, а також посилення берегової охорони
Украина и НАТО проведут учения у границ России
Украина примет участие в учениях НАТО, которые могут стать крупнейшими со времен окончания "холодной войны"