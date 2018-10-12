Украина проводит военные учения по обороне побережья Азовского моря. В ходе учений проводится проверка готовности сил и войск к отражению возможной российской агрессии в морском направлении, передает "Униан".

В военных учениях приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил Украины и Сухопутных войск.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений. Видео соответствующих маневров глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее Украина направила военные корабли в Азовское море.