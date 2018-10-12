В Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления 9192 о Дне Независимости Украины относительно переноса этого праздника на 22 января, сообщается на сайте парламента.

В этот день в 1918 году Центральный совет Украинской народной республики (УНР) провозгласил IV Универсал. Нынешний праздник власти намерены переименовать и добавить еще один выходной.

"Проектом Постановления предлагается отчислять период независимости Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации, и признать дату 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. 24 августа 1991 следует считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На днях Верховная Рада приняла закон о языке.