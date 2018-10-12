В Раде предложили перенести День Независимости Украины [ Редактировать ]
В Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления 9192 о Дне Независимости Украины относительно переноса этого праздника на 22 января, сообщается на сайте парламента.
В этот день в 1918 году Центральный совет Украинской народной республики (УНР) провозгласил IV Универсал. Нынешний праздник власти намерены переименовать и добавить еще один выходной.
"Проектом Постановления предлагается отчислять период независимости Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации, и признать дату 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. 24 августа 1991 следует считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На днях Верховная Рада приняла закон о языке.
по теме
Социальные гарантии для военных: что ждет украинцев
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение социальной защиты военнослужащих
Языковой закон: в Раде приняли решение
В четверг, 4 октября, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
Украина и Польша будут сотрудничать в сфере безопасности
Во вторник, 2 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон
Порошенко подписал антипиратский закон
Во вторник, 2 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал антипиратский закон
Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей
Президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018