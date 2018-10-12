В следующие выходные, а именно 21 октября, жители Земли смогут наблюдать звездопад, сообщает "Интерфакс".

По прогнозам астрономов за час можно будет насчитать до 25 "падающих звезд". Астрономы уточнили, что в ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона - Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея.

Последний раз комета пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки. Чтобы увидеть Ориониды, следует наблюдать за юго-восточной частью неба в ясную погоду с полуночи до утра.

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут увидеть звездопад Дракониды.