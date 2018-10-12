Жители Украины увидят мощный звездопад [ Редактировать ]
В следующие выходные, а именно 21 октября, жители Земли смогут наблюдать звездопад, сообщает "Интерфакс".
По прогнозам астрономов за час можно будет насчитать до 25 "падающих звезд". Астрономы уточнили, что в ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона - Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея.
Последний раз комета пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки. Чтобы увидеть Ориониды, следует наблюдать за юго-восточной частью неба в ясную погоду с полуночи до утра.
Ранее мы сообщали, что украинцы смогут увидеть звездопад Дракониды.
по теме
Чем опасны заменители сахара
Израильские ученые назвали главную опасность заменителей сахара
Новый iPhone в Украине: сколько будет стоить
Стало известно, за сколько украинцы смогут купить новые iPhone Xs и iPhone Xs Max.
Манная каша опасна для детей - врачи
Оказывается, манная каша не такая уж и полезная, так как она может серьезно навредить костной системе ребенка
На Луну отправят "капсулу времени" с молекулами ДНК
Американский Фонд за сохранение наследия совместно с Microsoft, Twist Bioscience Corporation и Вашингтонским университетом отправят на Луну "капсулу времени"
Звездопад Дракониды: где и когда можно увидеть в Украине
Три ночи подряд в небе над Украиной можно будет наблюдать захватывающее зрелище