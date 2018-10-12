В четверг, 11 октября, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко вместе с журналистами облетели Прикарпатье, где масштабы незаконной вырубки лесов приобрели размер настоящей экологической катастрофы.

В 2017 году Юрий Бойко уже совершал облет этой территории, и несмотря на его депутатский запрос и обещания власти разобраться с проблемой, за год ситуация не изменилась в лучшую сторону. Наоборот, всё стало только хуже.

"В ходе нашей поездки мы побывали на том же участке Карпат, где уже были в прошлом году. И тогда я направил депутатский запрос касательно незаконной вырубки лесов в регионе. Ответ на него был шаблонный: ваш запрос получили, разберемся, виновные будут наказаны. И вот я специально приехал, чтобы посмотреть, чем это закончилось. Но оказалось, что никто не принял его к сведению, а масштабы вырубки только возросли. Пейзаж здесь сейчас – как в тайге после падения Тунгусского метеорита. То есть этих вырубщиков ничего не ограничивает и не смущает: ни запросы народных депутатов, ни законы о защите лесов, которые принимает Верховная Рада, ничего", – заявил народный депутат.

Юрий Бойко убежден, что все это делается при содействии местных властей. "Причина в том, что местные администрации, правоохранители "крышуют" все эти процессы. Ведь невозможно представить, чтобы эти массовые вырубки проходили без ведома местных органов власти. Делается всё это под видом санитарной вырубки леса. Якобы уничтожаются больные деревья, а на самом деле вырубается массив хороших, живых деревьев, спускается вниз, и вывозится под видом больных. Было бы желание – тут не надо долго разбираться: взять вертолет, посмотреть сверху на места вырубок, выявить тех, кто это допустил, наказать, и проблема была бы решена. Но этого никто не делает, потому что в этом никто не заинтересован. Вдумайтесь: около 40% всего леса, что вывозится из Украины – это контрабанда, и зарабатывают на ней в год около 400 млн евро. Это очень большие деньги, и ради них многие способны преступить закон", – подчеркнул оппозиционный политик.

По словам сопредседателя "Оппозиционного блока", незаконная вырубка грозит многочисленными проблемами региону и Украине в целом. "На незаконной вырубке страна ежегодно теряет миллиарды гривен. К тому же, если "лысеют" Карпаты – жди наводнений, такое уже было в нашей истории. Лишаемся мы и чистого воздуха, и великолепных видов наших гор, нашего народного достояния", – сказал он.

Юрий Бойко подчеркнул, что уже в ближайшее время он подаст новый депутатский запрос с требованием ответить, почему проблема до сих пор не решена, а незаконная вырубка лесов только увеличилась. Хотя, как он отметил, нынешняя власть вряд ли будет предпринимать какие-то меры для решения этого вопроса.

"После выборов, когда "Оппозиционный блок" придет к власти, все, кто был задействован в этих коррупционных схемах, кто допустил разворовывание богатств Украины, все они будут отвечать по закону. А пока нам остается только постоянно напоминать нынешней власти об этой проблеме и требовать ее решения. Экологи, журналисты, ответственные политики и все гражданское общество должны объединить свои усилия и осуществлять постоянный контроль за этой ситуацией", – резюмировал Юрий Бойко.