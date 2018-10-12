Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Текст вступившего в силу указа и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства.
Ранее мы писали о том, что Порошенко уравнял в правах мужчин и женщин.
по теме
Томос для Украины: Порошенко сделал заявление
Петр Порошенко заявляет, что вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви - это вопрос свободного выбора для каждого верующего
"Слава Украине": Порошенко утвердил новое приветствие
В четверг, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9036
Выплаты военным: Порошенко заявил о повышении
За два года на контрактную службу в армии пошли 130 тысяч украинцев
Социальные гарантии для военных: что ждет украинцев
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение социальной защиты военнослужащих
Украина и Польша будут сотрудничать в сфере безопасности
Во вторник, 2 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон