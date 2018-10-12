В мексиканском штате Нуэво-Леон рухнул строящийся торговый центр, в результате чего погибли не менее семи человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает "Анадолу".

Строящийся торговый центр обрушился в городе Монтеррей. В результате погибло не менее семи рабочих, еще 15 получили ранения.

По его словам, ведутся поиски девяти рабочих, которые могли остаться под завалами обрушившегося здания. Трехэтажное здание торгового центра строилось без соответствующего разрешения.

По факту обрушения проводится расследование.

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