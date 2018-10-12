Младенец скончался во время домашних родов [ Редактировать ]
В ночь на 12 октября в Киеве во время домашних родов умер ребенок, сообщает "Информатор". Полицию вызвали родственники роженицы.
По словам пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, действительно такой случай был зафиксирован в Днепровском районе. На месте работала следственно-оперативная группа, а тело младенца было передано на судебно-медицинскую экспертизу.
Подробности происшествия и причина смерти устанавливается.
Ранее в Николаеве умер подброшенный под больницу младенец.
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