В ночь на 12 октября в Киеве во время домашних родов умер ребенок, сообщает "Информатор". Полицию вызвали родственники роженицы.

По словам пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, действительно такой случай был зафиксирован в Днепровском районе. На месте работала следственно-оперативная группа, а тело младенца было передано на судебно-медицинскую экспертизу.

Подробности происшествия и причина смерти устанавливается.

Ранее в Николаеве умер подброшенный под больницу младенец.