Отравление детей под Хмельницким: число пострадавших стремительно растет [ Редактировать ]
В городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек - воспитанники и работники городского ясли-сада. Об этом сообщает РБК-Украина.
"По состоянию на 11:00 12.10.2018 года среди детей и работников ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" городе Нетешин Хмельницкой области зарегистрировано 60 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 ребенка", - говорится в сообщении.
Сальмонеллу ентеритидис обнаружили уже у 35 больных.
"С инфекционного отделения коммунального учреждения Нетешинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин" выписано 28 переболевших, 10 больных остаются на стационарном лечении, 22 - на амбулаторном лечении", - уточнили в лабораторном центре.
Первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина еще вечером 3 октября. 10 октября сообщалось о трех десятках пострадавших. Соответственно, их число возросло почти вдвое.
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