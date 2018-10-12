В городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек - воспитанники и работники городского ясли-сада. Об этом сообщает РБК-Украина.

"По состоянию на 11:00 12.10.2018 года среди детей и работников ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" городе Нетешин Хмельницкой области зарегистрировано 60 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 ребенка", - говорится в сообщении.

Сальмонеллу ентеритидис обнаружили уже у 35 больных.

"С инфекционного отделения коммунального учреждения Нетешинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин" выписано 28 переболевших, 10 больных остаются на стационарном лечении, 22 - на амбулаторном лечении", - уточнили в лабораторном центре.

Первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина еще вечером 3 октября. 10 октября сообщалось о трех десятках пострадавших. Соответственно, их число возросло почти вдвое.