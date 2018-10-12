Украина сократила транзит газа [ Редактировать ]
Украина сократила транзит газа на 7%. Об этом пишет УНН.
Отмечается, что за январь-сентябрь 2018 года транзитные объемы сократились на 4,9 млрд куб. м, или на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В натуральном выражении объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдовы составляют 65,4 млрд куб. м.
Ранее мы писали о том, что правительство добивается компромисса в повышении цены на газ.
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