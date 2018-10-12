Землетрясение в Индонезии: количество жертв возросло [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/Sutopo_PN
Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2088, сообщает "Анадолу".
Поисково-спасательные операции официально завершились 12 октября. Режим ЧП продлен в регионе до 26 октября. Также в результате стихии 4612 человек получили ранения. По данным властей, 680 все еще числятся пропавшими без вести.
28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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