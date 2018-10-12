Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2088, сообщает "Анадолу".

Поисково-спасательные операции официально завершились 12 октября. Режим ЧП продлен в регионе до 26 октября. Также в результате стихии 4612 человек получили ранения. По данным властей, 680 все еще числятся пропавшими без вести.

28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.