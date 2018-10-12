В Лисичанске возле школы упала ракета: названа причина [ Редактировать ]
В Лисичанске Луганской области эвакуировали детей из-за взрыва и задымленности окружающей территории. Ракета, части которой днем 12 октября упали рядом со школой №27, была выпущена ВСУ и сбила беспилотник "ЛНР". Об этом со ссылкой на информацию Луганской ОГА пишут "Новости Донбасса".
В частности, заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко заявил, что ПВО ВСУ зафиксировали беспилотник, который был запущен с неподконтрольной территории Луганской области. Устройство сбили, а обломки ракеты попали на территорию Лисичанска.
В свою очередь спикер оперативного командования "Запад" Виталий Крылов сообщил, что ВСУ зафиксировали сразу два вражеских беспилотника, один из которых сбили на высоте 2 километра. Также он подтвердил, что местные жители могли увидеть и услышать обломки боеприпаса ПВО ВСУ.
Ранее мы писали о том, что в Лисичанске эвакуируют детей из-за взрыва.
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