Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Россия вместо отвода вооружения и контролируемых ею боевиков делает совсем противоположное. Об этом американский дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

"Россия продолжает подпитывать и направлять боевые действия на востоке Украины вопреки Минским соглашениям. Россия взяла обязательства о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения и иностранных боевиков, о расформировании незаконных вооруженных формирований, но совершает противоположное", - заявил Волкер, отреагировав на информацию о выявление наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ колонны грузовиков вблизи украинско-российской границы на оккупированном Донбассе.

Ранее мы писали, о чем договорились Порошенко и Волкер на Генассамблее ООН.