Ситуация на Донбассе: Курт Волкер заявил о нарушениях России [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Россия вместо отвода вооружения и контролируемых ею боевиков делает совсем противоположное. Об этом американский дипломат сообщил на своей странице в Twitter.
"Россия продолжает подпитывать и направлять боевые действия на востоке Украины вопреки Минским соглашениям. Россия взяла обязательства о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения и иностранных боевиков, о расформировании незаконных вооруженных формирований, но совершает противоположное", - заявил Волкер, отреагировав на информацию о выявление наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ колонны грузовиков вблизи украинско-российской границы на оккупированном Донбассе.
Ранее мы писали, о чем договорились Порошенко и Волкер на Генассамблее ООН.
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