МВФ дожал украинских политиков! Украине все же пришлось согласиться с большинством требований кредиторов. Цена вопроса - новая программа сотрудничества с Фондом. От того, заработает ли она, зависит и финансирование Украины Евросоюзом и Всемирным банком.

Официально - чиновники пока ничего не подтверждают. Говорят - мол, переговоры еще идут. Возможно - не хотят пугать общество раньше времени. Но благодаря работе журналистов можно составить вполне ясное представление, что же все-таки обсуждается на переговорах.

Главное - газ. Якобы в ближайшие недели цену для населения должны повысить на 23 процента. Так что этой зимой платить за отопление и горячую воду придется уже по новым тарифам. Причем важно - если цену на газ повысят аж на четверть, бюджетные расходы на субсидии существенно повышать Кабмин не готов.

Дальше - больше. Якобы с 1 мая следующего года кредиторы требуют увеличить стоимость газа до 80 процентов, а вот уже с 1 января 2020 года - вообще хотят выйти на так называемый импортный паритет, когда цены для населения и промышленности должны стать одинаковыми.

Для сравнения: сейчас за газ люди платят около 7 тысяч гривен, а вот актуальные расценки для промышленности от "Нафтогаза" - вдвое выше. Другие условия МВФ - очень строгий госбюджет на следующий год и ряд антикоррупционных мер.

Без этого всего о траншах можно и не мечтать. А они очень нужны. Мы приближаемся к пику выплат по внешнему долгу. Сколько Украине придется вернуть в ближайшие годы - напомнит наша справка.

Общая сумма украинского госдолга уже выше 70-ти миллиардов долларов (74,85 млрд долларов). Это около 60 процентов ВВП нашей страны. Для таких государств, как Германия или Япония, размер был бы некритическим. Но Украина просто не вытягивает уровень ежегодных выплат. Только до конца этого года нужно отдать больше 3-х миллиардов долларов (3,25 млрд долларов). А уже со следующего года - нас ожидает пик выплат.

В 2019 году нужно вернуть больше 5 миллиардов долларов (5,88 млрд долларов), а в 2020-м - уже больше шести (6,04 млрд долларов).

Украинское правительство еще в 2015 году договорилось с МВФ о программе сотрудничества на 17 миллиардов долларов. Но смогло получить из этой суммы лишь половину - почти 9 миллиардов долларов. Условия кредиторов просто не выполнялись. Теперь Фонд готов предоставить новую программу stand-by - она и короче и цели у нее другие. Ее вес в долларовом выражении может быть 5-6 миллиардов долларов. Если не получим - придется рассчитывать на резервы Национального банка. А их не так уж и много - около 16 миллиардов долларов.

Этот объем недостаточен для оплаты даже трех месяцев импорта.

На таком фоне любопытно взглянуть и на статистику выполнения госбюджета этого года. Минфин, конечно, успокаивает: мол, он выполняется на 99 процентов. Но вот в Счетной палате оценивают ситуацию иначе. Говорят - на самом деле, есть существенное невыполнение сметы.

Якобы с начала года объем недопоступлений по общему фонду госбюджета уже больше 90 миллиардов гривен. Даже по плану заимствований недобор - взяли меньше на треть от запланированного, то есть на 60 миллиардов гривен.

И уже который год, правительство не выполняет свои же расчеты по приватизации - тут тоже дефицит на миллиарды гривен.