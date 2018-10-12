День защитника Украины, день Покрова Пресвятой Богородицы и День создания УПА. Традиционный день для массовых акций, которые в этом году на фоне вот таких церковно-политических новостей могут закончиться очень горячо...

Об этом предупредил украинцев даже Курт Волкер - спецпредставитель Госдепа США по Украине.

Я процитирую - "надеюсь, не будет насильственных действий, организованных в результате этого решения. Было бы трагедией наблюдать такое".

Со своей стороны - все горячие головы решил остудить и Арсен Аваков, глава МВД. Он обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде.

Хочется надеяться, что такие обращения все-таки услышат все люди, которые собираются послезавтра выйти на киевские улицы. И что правоохранители смогут обеспечить защиту всех, кто будет в этом нуждаться, и главных православных святынь - в том числе Киево-Печерской Лавры.

Кстати, замглавы полиции Александр Фацевич уже поручил направить дополнительные силы для охраны культовых сооружений 14 октября.