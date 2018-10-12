Еще одна тема, которую всю неделю обсуждали в Украине, - ПАСЕ. Украинские депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы были, как и всегда, очень активны. Но при этом и - необычайно результативны. Вот бы дома в Верховной Раде проявляли такую же эффективность!

Итак, что удалось украинской делегации в Страсбурге? И почему Россия может больше не появиться на этой международной площадке? Все подробности - у Ирины Ивановой.

Это было довольно наглядно:

"Это перчатки для защиты от токсичных веществ"

Зрелищно, а иногда - и музыкально:

"Ще не вмерла Україна…"

И, безусловно, конфликтно:

"Я не вмешиваюсь в дебаты"

Ведь именно на этой сессии ПАСЕ - решалось дальнейшая судьба России в Ассамблее.

Санкции против Федерации за аннексию Крыма и войну на Донбассе - рассорили Совет Европы. Еще в 2014 году делегацию РФ лишили права голоса и возможности избрания на руководящие должности. При этом, Россия до сих пор участвует в комитете министров.

Совет Европы объединяет 47 стран. ПАСЕ - один из ключевых его органов. Простыми словами, это парламент. А функции Кабмина выполняет Комитет министров. По словам делегатов, именно он, ссылаясь на статут Совета Европы, настаивает на полноценном представлении всех без исключения стран-членов в обеих институциях.

Чтобы разрешить этот кризис, в ПАСЕ создали временный комитет. Он - подготовил доклад об изменениях в регламенте. Если вкратце, то документ ужесточает правила введения санкций против делегаций и обеспечивает им право голосовать при избрании важных должностей в Совете Европы.

"Дискуссия длится в рамках ad-hoc комитета Ассамблеи уже два года, и это просто частичная финализация той реформы, которая проходила в рамках этого ad-hoc комитета. Этот доклад, который будет рассматриваться, и уже рассматривался у нас на комитете - я являюсь членом регламентного комитета - сохраняет за Ассамблеей возможность и право не принимать полномочия отдельных делегаций по политическим мотивам", - подчеркнула Юлия Левочкина, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ.

Доклад комитета - вынесли в сессионный зал. Украинская делегация документ резко раскритиковала. Мол, фактически это возвращение России в ПАСЕ. И дело вовсе не в регламентных коллизиях, а в деньгах и мощном российском лобби. Ведь с прошлого года Москва частично урезала финансирование - до снятия санкций.

"Цей рапорт лише з єдиною метою - щоб повернути Росію. А підстав її повертати, допоки немає жодних з її боку виконань хоч якихось резолюцій і вимог Парламентської асамблеї - немає. Тому від різних представників, до речі, дуже різних делегацій, різних країн, звучала одна і та сама думка - ми, вибачте, не на базарі, ми цінностями не торгуємо", - заявила Елена Сотник, член украинской делегации в ПАСЕ.

Обсуждение доклада проходило очень бурно. И даже - с наглядным пособием:

"Мы все должны подготовиться к так называемому диалогу с российскими представителями. Лично я - подготовился. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Они нужны нам всем - чтобы здороваться за руку с российскими представителями или держать ручку двери", - заявил Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ.

"Господин Гончаренко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой Ассамблеи. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Мое мнение по этому поводу таково - нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование", - заявил Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы.

Но как не пытался парировать генсек Совета Европы - сторонник возвращения России в ПАСЕ, его слова в буквальном смысле... затоптали.

И после жарких споров - документ отправили на доработку.

"Я дуже щаслива, що українській делегації вдалося зламати хід дебатів, що не була протягнута ця резолюція по зміні регламенту, яка би просто повернула російську делегацію без виконання нею резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, а також без виконання Мінських угод", - заявила Ирина Геращенко, член украинской делегации в ПАСЕ.

Этот перелом - сделал невозможным возвращение России в ПАСЕ в следующем году, даже если бы ее делегация - гипотетически - подала такую заявку. Возможно, россияне ожидали иного исхода. За происходящим в тот день в ПАСЕ - впервые за несколько лет - следила камера российского телеканала. Ведущая пыталась вопросами провоцировать украинскую делегацию. На что получила - достойный ответ:

"Слава Україні! Героям Слава! Ще не вмерла Україна".

Впрочем, победу праздновать рано. На одной из ближайших сессий обновленный регламентный доклад - вернут в сессионный зал. И депутатам снова придется выбирать: между ценностями моральными и материальными.

Причем материальные проблемы ПАСЕ ну очень интересуют. Дело в том, что Россия еще в прошлом году ограничила выплаты в бюджет организации. Не вносит свою долю и в этом году. По словам генсека Совета Европы, это может повлиять даже на выплату зарплат в организации.