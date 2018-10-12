Историческое решение Вселенского патриархата: когда ждать Томоса и как это отразится на жизни украинцев? [ Редактировать ]
А теперь - самая заметная и потенциально самая взрывоопасная тема этой недели. Константинопольский патриархат готов предоставить автокефалию церкви в Украине. Это решение можно назвать действительно историческим.
Независимо от того, как оценивать саму вот такую активность Константинополя, - позитивно или негативно, - церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире неминуемо будут пересмотрены. И главный вопрос - как это отразится на жизни в нашей стране.
"Світове православ'я, як колись написав Його Всесвятість Варфоломій - це "сузір'я незалежних та рівних національних Церков". І, дорогі друзі, нарешті у цьому сузір'ї засяє і наша українська зірка.
Рішення про надання автокефалії вже прийняте. Автокефалія - частина нашої державницької проєвропейської та проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх чотирьох років і, наголошую, будемо впроваджувати й надалі.
Томос - фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Імперія втрачає один із останніх важелів впливу на свою колишню колонію. Для нас власна церква - це наша гарантія духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди.
Держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити Єдину Українську Православну Помісну Церкву", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
Эти слова президента указывают на то, как дальше могут развиваться события. В течение ближайших недель в Украине должен состояться - я цитирую - "объединительный Архиерейский собор" - в котором намерены участвовать ключевые фигуры Киевского патриархата и УАПЦ. Именно там могут выбрать человека, которому и предстоит получить формальное решение - то, что называется Томосом - от Константинополя.
Для того, чтобы такой план осуществился, Константинопольский патриарх Варфоломей попытался устранить главное препятствие - снял анафемы, наложенные на Филарета и Макария - главу УАПЦ. И этим вызвал целую бурю эмоций - как в Украине, так и во всей православной церкви.
Иерархи УПЦ и Московского патриархата ожидаемо заявили о незаконности такого решения Константинополя, да и вообще - отказались признавать распространение юрисдикции Константинополя на Украину. Свой ответ на все эти шаги обещают дать 15 октября - после запланированного в Минске Синода РПЦ. И, скорее всего, ответ действительно будет жестким - там уже обвиняют Варфоломея в создании нового раскола православия.
Но до 15 октября еще дожить нужно. И пережить - 14 октября. День, к которому уже готовятся и украинские политики, и правоохранители, и сами служители церкви.
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