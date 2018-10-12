Десятки разрушенных прибрежных городков и поселков. Сотни тысяч домов - без электричества. Соединенные Штаты давно не видели такой стихии, как в эти дни.

Ураган "Майкл" уже нанес Флориде такой ущерб, что его называют одним из самых сильных в истории. Скорость ветра - больше 200 километров в час. Полностью уничтожена даже база американских военно-воздушных сил.

По информации "Нью-Йорк Таймс", именно на этой авиабазе размещалась большая группировка истребителей F-22 - 55 самолетов, каждый ценой в 300 миллионов долларов. Военные говорят - база выглядит так, будто ее разбомбили.

И ураган пока не стихает.

"Жизнь многих людей навсегда изменилась. Многие семьи потеряли все, что у них есть. Дома разрушены, хозяйства уничтожены. Шторм на своем пути разрушил дороги и инфраструктуру. Этот ураган - абсолютный монстр. Мы еще не до конца понимаем, какие разрушения он причинил", - заявил Рик Скотт, губернатор штата Флорида.