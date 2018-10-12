Еще один вопрос, который стоит задать в связи с катастрофой в Ичне, - что может сделать правительство, чтобы ускорить процесс модернизации арсеналов? И как сам премьер Владимир Гройсман оценивает произошедшее в Черниговской области? Давайте посмотрим.

- Ваша оценка: что стало причиной катастрофы?

"Щодо причин - це є компетенція правоохоронних органів. Ми чули заяви про те, що розглядається основною версія диверсії. Якщо ви запитаєте мене, чи я вірю в це - я абсолютно це не виключаю. Оскільки вважаю, що наші артсклади - вони є, в тому числі, ціллю нашого ворога, який воює проти України. Саме головне питання, коли це відбулося, ми почали одразу мобілізовувати всі зусилля, для того, щоби забезпечити евакуацію. І саме головне - щоб врятувати життя людей, врятувати життя дітей.

Я сказав в перший день, коли вилетів на місце - все, що буде зруйновано, ми відбудуємо. Саме головне - це врятувати життя людей. Тому всі служби працювали злагоджено, і Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Національна гвардія.

Все те, що відбувалося на арсеналі - боролися з вогнем, і з вибухами саме підрозділів Міністерства оборони. Я розумію, наскільки це боляче для людей. Я зустрічався з людьми, і говорив з ними. Насправді, це така - дуже жахлива подія. Але наше завдання сьогодні - максимально швидко зробити розмінування території, і зробити все для того, щоб відновити помешкання, яке було зруйновано внаслідок цих вибухів", - сообщил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

- Модернизация складов: хватает ли финансирования?

"Як правило, кошти в попередні часи - до 2014 року, майже не виділялися на те, щоб утримувати і забезпечувати безпеку артскладів.

Фактично, з початком російської агресії, військо почало відроджуватися. І, в тому числі, і системи безпеки. Ми забезпечили фінансування близько 500 мільйонів на рік для того, щоби відбудовувати і систему захисту, і, відповідно, проводити заходи на території, щоб унеможливити будь-які такі події, які ми мали.

Але ми розуміємо, що, якщо це питання диверсії, це завжди буде мішень, яку будуть атакувати. використовуючи різні види зброї. Але, з іншого боку, система безпека має бути на належному рівні забезпечена.

Ще влітку 2018 року проводилися відповідні навчання. Проводилися відповідні - і, в тому числі, дослідження спеціальних сил операцій щодо ураженості цих складів. Фактично, були рекомендації, над якими ми, і Міністерство оборони працювали.

Ми забезпечили фінансування - і на цей склад, на цей арсенал теж були направлені порядка 15 мільйонів гривень коштів, які передбачалися. І які вже навіть було профінансовано саме на ці заходи. Але, як ми бачимо, цього було недостатньо. І цю роботу треба посилювати, що входить в план робіт самого Міністерства оборони", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.