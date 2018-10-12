Эксперты говорят - на строительство новых арсеналов нужны миллиарды гривен и годы работы. Еще с советских времен в Украине остались склады, на которых даже самые опасные боеприпасы могут храниться просто под открытым небом.

И вот такая разруха на складах - главный помощник диверсантов. Но только ли они - виновники подобных катастроф? Разбилась Инна Томина.

Микрорайон Нефтянников, окраина Балаклеи. Разноцветные аккуратные домики с новыми окнами. Вполне - мирная картина. Но в марте 2017 года - именно этот массив больше всего пострадал от взрывов на арт-складе.

Раиса Андреевна до сих пор хранит в памяти телефона фото своего разрушенного дома. И хорошо помнит день, когда - после эвакуации - вернулась в родную Балаклею:

"Ни дверей, ни окон - у нас ничего не было. В квартирах тоже все поразваливано".

Но с тех пор прошло полтора года. И Раиса, и ее соседи уже отремонтировали жилье. Помогали и местные власти.

"Стены обделали гипсокартоном, все сделали, по квартирам - нормально. Но... не доделали коридор. От обшили гипсокартоном позаляпывали щели и - все. И подпорка стоит уже год", - рассказывает Раиса Андреевна, жительница Балаклеи.

Чтобы полностью закончить ремонт - нужны деньги. А они в местной казне - закончились. Правда, все-таки успели многим жителям перекрыть крыши, вставить новые окна и подлатать разбитые снарядами дороги.

"Кровлю не качественно сделали, почему? - Потому что молодые ребята, необученные, технадзора как такового не было. Никто не принимал по настоящему выполненный объем работы", - говорит Мария Ивановна, жительница Балаклеи.

Но ремонт - не главная беда местных жителей. Люди боятся... повторения. И новых взрывов на арсенале.

"Для меня это было очень трудно пережить. Я из-за того как услышала, что это в Черниговской области случилось мне опять плохо, "скорую" вызывала. Я представила, что здесь было", - рассказывает Любовь Михайловна, жительница Балаклеи.

А было - действительно страшно. На складе в Балаклее хранилось 138 тысяч тонн боеприпасов. Уцелела только треть. Снаряды взрывались и разлетались больше недели...

При этом, виновников катастрофы до сих пор так и не нашли. А начальника хранения 65-го арсенала в Балаклее - даже в должности восстановили! Еще и с компенсацией. (По иронии - как раз накануне событий в Ичне). А сам же арт-склад в Балаклее - после двух пожаров - по-прежнему под усиленной охраной.

"Введені нові підрозділи, кінологічна служба, тобто у нас собаки ще патрулюють. Посилені ми технічними засобами, такими як тепловізійні монокуляри, ну і взагалі - ми перебуваємо в посиленому режимі несення служби", - сообщил Александр Мирун, заместитель начальника военной части А 1352 по морально-психологическому обеспечению.

Усиление мер безопасности - уже традиционный результат после каждого арт-феерверка. Вот только военные склады и дальше горят и взрываются. При этом сценарий ЧП, как правило, один и тот же. Впрочем, как и версии случившегося.

"Диверсионная, халатность и умышленный поджег. Я бы поставил в обратном порядке. Я все-таки считаю, что основная версия - это умышленный поджег, с целью сокрытия недостачи", - убежден Олег Жданов, военный эксперт.

Ичня, Калиновка, Балаклея. И это только за последние полтора года! А до этого - были масштабные пожары в Лозовой, Новобогдановке и Бахмуте.

Тонны уничтоженных снарядов, миллиарды гривен убытков. И - почти полная безнаказанность.

"Покарані за вибухи і підпали на військових складах вже є, по попередніх випадках. Це зазвичай "цапи-відбувайли". Якщо ми проаналізуємо оті 13 вибухів і пожеж, які відбулися на військових складах за часи незалежності, то по частині з них - все таки є вже рішення судів і ми там бачимо, що юридична оцінка - це насамперед службова недбалість", - говорит Анна Маляр, юрист-криминолог.

Что случилось на складах в Ичне? И кто виноват в пожаре? Основная версия, которую выдвигают в "Минобороны" - диверсия.

"Що відбулося? Спочатку був характерний хлопок і заграва, потім два хлопки - і вже вибух боєприпасів. На наш погляд, це свідчить про те, що імовірно, була закладка боєприпасу для підриву наших сховищ", - заявил Степан Полторак, министр обороны Украины.

То, что такой феерверк спичками не устроишь, подтверждают и военные эксперты.

"Снаряды на арсеналах хранятся не в окончательно снаряженном виде, то есть - они без взрывателя. И для того, что бы вызвать детонацию этих снарядов, нужно заложить фугас и очень большой мощности, и это работа не одного часа и не одного специалиста", - утверждает Олег Жданов, военный эксперт.

По данным "Минобороны", на складах в Ичне было почти 70 тысяч тонн боеприпасов. И почти все они хранились просто на земле. Под открытым небом. И без должной охраны.

"Чому не вдалося зберегти? Я думаю, тому що недостатньо було обладнання периметру. Ми надійно можемо берегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закриті залізобетонні конструкції, які надійно забезпечать охорону", - заявил Степан Полторак, министр обороны Украины.

И уже традиционно, после подобных ЧП - звучат обещания. В самое ближайшее время начать строительство 15 современных хранилищ боеприпасов на 3-х крупнейших арсеналах в Цветохе, Калиновке и Богдановке. Но даже при достаточном финансировании - это перспектива 15 лет. А это означает, что пока - снаряды в Украине будут хранится по старинке.

"Из того что осталось у нас еще целыми, такого масштаба баз, то я скажу, что одна база представляет такую угрозу, что мы можем тут пол-Европы разнести, рядом находится Атомная станция", - обеспокоен Олег Жданов, военный эксперт.