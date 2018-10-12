Взрывы в Ичне: как власти организовали эвакуацию, и какие выводы надо сделать после ЧП на арсенале? [ Редактировать ]
На арсенале в Ичне до сих пор слышны взрывы. Но даже несмотря на это, люди уже возвращаются в свои дома. Напомню, эвакуировать пришлось 12 тысяч человек.
Конечно, правительство и местные власти сработали очень эффективно - быстро увезли людей с опасной территории. Но теперь задача куда серьезнее - так же быстро - до холодов - помочь всем, чьи дома разрушены или повреждены. Как сейчас выглядят села и поселки после арт-канонады в Ичне - видел Богдан Вербицкий.
"Так, як тут от жодного нема в класі вікна вцілілого, так у школі жодного вікна вцілілого немає. Жодних дверей вцілілих немає. Все вилетіло. Це у нас провалилася стіна - прямо туди", - показывает последствия взрывов директор школы Виталий Бабенко. Эта школа находится не в прифронтовой зоне. От поселка Дружба - до Донбасса сотни километров. Зато совсем рядом... Ичня.
Здание - у ворот военной части, на окраине городка. В школе учились 116 детей. Когда все они снова сядут за парты - Виталий Александрович не знает.
"Це все тут повибивало хвилею".
Сотни поврежденных и разрушенных домов. 12 тысяч эвакуированных жителей, многие из которых до сих пор не вернулись в родные села.
"Ось, дивись які. Глянь, що це таке? Шо це може бути?"
"І хмара і вибухи дуже великі були"
Все началось в ночь на вторник. Жители военного городка Дружба проснулись от взрывов. Этот поселок расположен рядом с арсеналом - до него меньше километра. Снаряды сюда не попадали. Но взрывной волной - выбило стёкла и двери, и даже обрушило стены. Началась эвакуация. Самостоятельная.
"Наші люди брали хто скільки міг. На "Жигулях" їхало по 7-8 чоловік".
"Ну а що, одяглися, документи в руки - і у Москвича".
К 4-м утра местные власти уже начали организованную эвакуацию из Ични и соседних сел. А территорию в радиусе 16 километров оцепили.
"Приїжджала машина і сказала, щоб до евакуації готувались. Ну, ми зібралися швиденько, хто як", - рассказывает Надежда Литвиненко, жительница Ични.
Людей вывезли в соседние города и поселки, куда не долетали снаряды. Там организовали - оперативные штабы. "Временных переселенцев" разместили в основном в школах. С едой и теплыми вещами помогали спасатели и волонтеры.
"Перші страви - супи, борщі. У нас є каші, картоплі, макарони, бутерброди. Всі нам допомагають. І школа і місцеві, всі приносять продукти", - рассказывает Нина Щербина, повар.
Зарево пожара было видно за километры. В огне - оказалось 5 арт-складов. А всего на военной базе было 70 тысяч тонн боеприпасов. В первые часы они взрывались ежеминутно десятками! Локализовать пожар удалось только через сутки. Затем - и ликвидировать.
"Там наразі працюють пожежні танки, які спеціально прибули з Десни. Один із підрозділів Збройних Сил зараз проводить там аеророзвідку", - сообщил Дмитрий Гуцуляк, пресс-офицер ВСУ.
Уже в среду местные жители понемногу начали возвращаться домой. Те, кому повезло. Некоторым - возвращаться было некуда.
Это - Августовка. Село расположено всего полукилометре от арсенала. И пострадало больше всех. Большинство снарядов прилетели сюда - в огороды и дома.
"Ми тут жили, бачите ремонт зробили все нове поробили. І він туди раз залетів, і ось упав", - показывает свой дом Валентина, жительница Августовки.
Снаряд попал в крышу. Хозяйка до сих пор удивляется, как он не сдетонировал. И если кровлю починить можно, то сарай - вряд ли. Кроме боеприпасов, на огороде - огромные булыжники и воронки:
"Ну от так залетів він і стирчав".
"Шось починає рваться. Наверно база взривається. Чоловіку кажу - в погреб. Втікаємо в погреб. Сіли, сидимо в тому погребі і вже чую через хвилин 20 в нас стекла полетіли".
Александра с мужем ждали спасателей в погребе - 7 часов.
"Годині об 11 із Прилук приїжджають, забирають. 6 людей. 2 дітей і 4 нас забрали", - рассказывает Александра, жительница Августовки.
Сутки Александра с мужем были у дальних родственников. Вернулись домой только вчера. И первое, что увидели - двор и огород, усеянный боеприпасами.
"Позавчора ще забрали. Штук чотири і сьогодні, ось це - бачили сім лежить. Ну майже 15 десь так. Я ж не знаю, це ракета, чи як воно називається? Прилетіло воно в дровник", - рассказывает Александра, жительница Августовки.
Взрывной волной повредило окна и несущие стены дома. Они - покрылись трещинами, потолок - осел:
"Ось ці тріщини. Я не знаю. В мене здоров'я немає".
Сколько домов повреждено и разрушено? Какая сумма компенсации нужна людям? Это все - только предстоит подсчитать. А пока на арсенале до сих пор слышны взрывы. Муж Яны - командир пожарного подразделения части. Она не видела уже несколько суток.
"Я, як можна було на другий день приїхала - хоч трошки побачила його. Слава Богу, він живий здоровий. Більше не можу вам сказати", - плачет Яна Михайленко, жительница военного городка.
Огонь на складе уже потушили. Теперь - очередь за саперами. Ведь, чтобы разминировать территорию возле Ични - нужно минимум 2 месяца.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после этой катастрофы должны быть сделаны, в том числе, и кадровые выводы. Хотя наиболее вероятная причина случившегося - диверсия. Нужно проанализировать и то, как хранились боеприпасы.
"Перші данні свідчать про те, як каже слідство, що відкидає недбалість, і основна версія - диверсія. Це має нас навчити рішучим діям.
На сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу, не було і не мали зараз. А те, що було станом на 2014 рік, нагадувало впорядковані звалища під відкритим небом. І вирішивши найнагальніші проблеми військового будівництва, ми впритул підійшли до питання складів боєприпасів.
Цього року запроектовано початок будівництва 15 сучасних сховищ із автоматичними системами охорони, які виключають диверсію, з автоматичними системами протипожежної безпеки, автоматичними системами оповіщення, які зводять майже до нуля людський фактор", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
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