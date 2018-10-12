А вот мира на Донбассе - нет. И эта неделя на фронте стала без преувеличения трагической! 10 октября погибли сразу трое украинских бойцов. Самой младшей из них - Олесе Баклановой - было всего 19 лет.

Миссия ОБСЕ за минувшую неделю насчитала 6 с половиной тысяч нарушений режима прекращения огня. Обстрелы на фронте не утихают ни на день. Наш военкор Руслан Смещук побывал в одной из самых горячих точек на Донбассе. В поселке Крымское. Как на линии огня живут люди? Смотрите в его материале.

До войны Крымское с окружающим миром соединяли три асфальтные дороги. Сейчас они простреливаются и закрыты для гражданского транспорта. А попасть в поселок можно по таким вот грунтовкам, которые появились уже после начала боевых действий, и являются относительно безопасными.

Относительно безопасной можно назвать и жизнь в самом поселке. Крымское постоянно фигурирует в фронтовых сводках, как самая горячая точка на карте военного Донбасса. Поселок расположен вдоль Северского Донца и с трех сторон окружен линией фронта. До позиций боевиков тут всего пару километров! Поэтому окраины Крымского изрыты воронками от снарядов и мин.

Дом Василия Павловича - как раз на окраине. На его дворе коллекция осколков - новых и старых. В последний раз прилетало на прошлой неделе.

"П'ятого оце до дома долетіло, оце вікно розбило. 5, ні 4 шиферини і вікно розбило. Вікно поставив вже".

Это - результат артобстрелов. А вот эту пулеметную пулю - Василий Павлович нашел на огороде сегодня...

"Что в Крымском людей пугает? В первую очередь, и настороженность вызывает? Это ни когда стреляют, а когда прекращают стрелять. Когда наступает затишье - несколько дней, неделя, несколько недель - это психологически очень тяжело", - говорит Юрий Константинов, глава Крымской ВГА.

Василий Павлович ведет нас на огород. Большинство жителей Крымского - а их тут осталось несколько сотен человек - живут тем, что выращивают на таких вот приусадебных участках. Так же помогает - Красный Крест, ООН и волонтеры.

"Це нам Канада дала, це Красний хрест дав, от теплиця. Ми живемо за счет цього. Пенсія маленька - я не доробив два роки. Мені не хватило. А хто мене пенсіонера візьме робить?".

С работой вообще в Крымском очень плохо. Сейчас в поселке - два маленьких фермерских хозяйства, три магазина и школа, совмещенная с детсадом. Такие себе элементы довоенной - нормальной - жизни. Особенно школа.

"Детей нет? Что будет дальше? Умрет село, конечно! Бабушки у нас смотрят, сидят на лавочках - идут детки, уже и бабушкам веселее".

Школа в Крымском построена еще в царское время - ей полторы сотни лет. С толстыми, как в крепости стенами. А вот это - уже нынешние - военные элементы архитектуры. Все окна в школе - усилены многослойными бронелистами.

"Панели - они бронированные. Внутри находятся бронированные пластины, которые будут защищать на случай обстрела. Просто школа у нас очень старая - вы видите у нас метровые стены. Поэтому на случай обстрела мы размещаем детей в здании под окнами или у нас есть коридор глухой - без окон", - показывает Ирина Бугера, директор школы.

"Если стреляли много - то я не ходил в школу. А если не стреляли, то я ходил в школу".

Тут учатся всего 36 детей. Во многих классах - по два, а то и по одному ученику. Многие учителя - сами не на много старше школьников. Пришли работать - сразу после университета.

"Я фронтовой учитель, я начала работать когда началась война. Поэтому как работать в нормальных условиях - в принципе я никогда так не работала", - говорит Юлия Здорова, учительница.

Здесь отличаются не только условия, но и предметы. Кроме, всем привычных - геометрии и биологии, преподают детям и уроки, продиктованные войной, - технику выживания. Например, как спрятаться от обстрела.

"Они у нас знают, что делать во время обстрелов, что делать если начался обстрел, а тебя не дай Бог на улице захватил", - говорит Юлия Здорова, учительница.

В этом году по поселку стреляют меньше. Да и то - в основном по окраинам. А это, с детской непосредственностью говорят школьники, нормально - учиться можно.

"Автобус наш конечно разбитый був до основания. Осталось одно правое заднее стекло. Ну, остановив - обещают дать новый - но мы и этим довольны".

Школьный автобус - еще одна мера предосторожности. Тут в Крымском - стараются, чтобы дети не ходили по улице сами. Да и водитель уникальный. В пятьдесят девять Сергей ушел на фронт. До этого год боролся с военкоматами - чтобы взяли в армию. Там из-за возраста не хотели.

"Ну, в случае чего, автобус никуда не уезжает. Целый день, пока занятия не закончатся я здесь", - говорит Сергей Арцев, водитель школьного автобуса.

Разбитые дома, обстрелы, воронки в земле и снаряды во дворах и на улице. Жуткая военная картинка, которую большинство людей в мирной Украине видели разве что в кино, тут - это хоть и страшная, но привычная повседневность.

"Та це ой, це в порядке вещей. Це далеко, це оттуда бьют, сча може ближе буде. О таки дела", - говорит Василий Рай, житель Крымского.