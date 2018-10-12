Цена бензина: повлияют ли протесты автовладельцев на стоимость топлива? [ Редактировать ]
А теперь самый болезненный вопрос для украинских водителей. Цена бензина. Вслед за нефтью на мировом рынке скачут цены и на заправках. Но вот в чем фокус: если вдруг нефть дешевеет, владельцы заправок все равно не спешат возвращать цену на свой товар на прежний уровень.
На этой неделе некоторые автовладельцы даже попробовали повлиять на это с помощью акции протеста. На несколько часов остановили движение на дорогах украинских городов. Обещают - повторить такие же акции, если цена бензина не станет скромнее.
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