И начнем с правил дорожного движения! С новых - а точнее, хорошо забытых старых методов контроля. В Украине наконец-то уже в обозримом будущем обещают ввести систему автоматической видео-фиксации. Как в Европе, с тысячами камер на дорогах и "письмами счастья" нарушителям.

А пока на украинские трассы вернули TruCam - ручные камеры. Что теперь ждет водителей? И готовы ли они ездить по правилам, а не за взятки - сквозь лазейки в законах? Наша Елена Зорина проверила ситуации на украинских дорогах.

Езда под лазерным прицелом.

"Білий автомобіль на фарах, середній ряд"

"Скажіть, будь ласка, куди ви так поспішали? - На навчання!"

Уже с этой недели...

Гроза всех украинских водителей. Американский TruCam снова на дорогах страны. Прибор, который измеряет скорость автомобиля и дисциплинирует любителей быстрой езды. По крайней мере, на это надеются в полиции. Но как на самом деле будет на практике?

Камеры повсюду, на светофорах, мостах, оживленных перекрестках.

"В Киеве порядка 300 штук. Они расположены над разными полосами, над разными направлениями движения. На одной Почтовой площади камер штук десять, но они работают в режиме наблюдения", - говорит Влад Антонов, автоэксперт, руководитель сайта dtp.kiev.ua.

Автоматическая видеофиксация, которую так долго обещают в Украине и которая уже давно есть в Европе и Америке, теперь у нас законодательно разрешена. Осталось - запустить. Но пока момент оттягивают. Решили начать с малого - камер в руках полицейских.

"Ми натискаємо на гачок - на екрані можете побачити хрестик, який показує швидкість якого автомобіля вимірюється, а також побачити цифри - кілометри на годину. На дану карту здійснюється фіксація відеозаписів всіх правопорушень, що ми здійснили за зміну. - Що далі з нею відбувається? - Далі цю флеш-карту віддаємо в управління, де всі відеозаписи скидаються на комп'ютер".

Пылившиеся 4 года TruCam-ы достали и снова пустили в работу. Полицейские официально открыли охоту на нарушителей.

"Хочеш поганяти - тебе зафіксують! 65 км на годину - це вже буде перевищенням швидкості в населеному пункті, за яку буде наступати адміністративна відповідальність. На трасі - близько 100 км на годину", - утверждает Богдан Чудо, заместитель начальника отдела обеспечения специальных мероприятий УПП Киева, старший лейтенант полиции.

На трассах и в городе, где часто случаются аварии. Места для приборов измерения - определены. Стационарные и вот такие ручные.

"За три години ми зафіксували 125 порушень. Перевищення до 50 км - відповідальність буде 255 гривень. Більше 50 км на годину - тобто, якщо водій рухатиметься зі швидкістю більше 100 км на годину, відповідальність у вигляді 510 гривень штрафу", - говорит Богдан Чудо, заместитель начальника отдела обеспечения специальных мероприятий УПП Киева, старший лейтенант полиции.

Водители от такой новации - мягко говоря - не в восторге. Хотя соглашаются - контроль нужен. Другое дело - как его будут осуществлять.

"Очень много аварий, я думаю, что это правильное решение. В городе нужно ездить не больше 60, я так думаю", - говорит Константин, водитель.

"Будут брать деньги, все остальное будет, и вернемся к тому, от чего уходили. Весь город станет", - убежден Игорь, водитель.

"Я думаю - они уже побоятся с кустов где-то вылазить. Спидометр занижен как минимум, тот, что в машине показывает, это не правильно, там километров 7-8, машина на самом деле меньше ездит", - утверждает Олег, водитель.

Измерители лучше предшественников, - убеждают полицейские. Погрешность - минимальная. А вот добивают далеко - на 1200 метров.

"Газелька" крайній лівий. Ваша швидкість 77 кілометрів на годину, що є перевищенням. Сьогодні ми вам здійснюємо попередження".

Но пока их 25 на всю страну! Хотя должно быть - почти 2 сотни.

"Это не решит задачу снижения скорости. Не там стояли, не так стояли. Не под тем знаком стояли. Кучу будут аргументов находить, чтобы не платить штрафы", - утверждает Михаил Берлин, глава правления "Всеукраинского партнерства за безопасность дорожного движения".

И хотя в МВД убеждают: приборы сертифицированы, и результат, так сказать, на лицо, юристы потирают руки.

"У нас определено измерение скорости в автоматическом режиме, а в данном случае это, можно сказать в ручном", - заявляет Андрей Вареник, адвокат.

В судах, говорят, опротестовать подобные нарушения хоть и сложно, но возможно.

"Если есть какие-то возможные доказательства, что скорость его в момент ее измерения была другая, к примеру, это видеорегистратор, который также показывает скорость движения - тогда возникают сомнения в действительности, правдивости этих показаний "Трукама" и есть тогда с чем идти в суд", - убежден Андрей Вареник, адвокат.

Не через суды, так другим путем. Украинцы, говорят эксперты, платить штрафы не приучены. К примеру, только половина тех, кого наказали за неправильную парковку в столице, раскаялись и заплатили.

"Могут появиться "решалы", которые за определенную сумму смогут удалять эту информацию из базы, и вы просто не будете нарушителем. За какую-то сумму, процентов там 20, 30, 40 от штрафа будут решать эти вопросы", - убежден Влад Антонов, автоэксперт, руководитель сайта dtp.kiev.ua.

И так уже было, говорит Сергей. Он - водитель с почти 30-летним стажем. Знает, как ездят и штрафуют в Европе. Там - не отвертишься. А в Украине в "письма счастья", которые приходили несколько лет назад, он особо не вчитывался.

"У нас был лепший друг-товарищ, он работал адвокатом, мы собирали все эти письма, слава Богу их не так много было, отдавали ему, что с ними было дальше - никто, никому не известно. Я так понимаю, решением суда эти штрафы аннулировались. Но штрафов ни я, ни мои товарищи, никто ни одного штрафа не заплатил", - рассказывает Сергей Сиренко, водитель.

Новые "письма счастья" украинцы могут получать уже через полгода. А вот со следующей недели водителей-гонщиков начнут штрафовать. Наготове у полицейских и терминал. Оплатить можно будет на месте или в течении двух недель. Кто не успеет - заплатит вдвое больше.

"Некоторые водители уже начали задумываться о том, чтобы покупать специальные антирадары. Возможно, появится новый бизнес по продаже вот этих радаров и антирадаров", - говорит Влад Антонов, автоэксперт, руководитель сайта dtp.kiev.ua.

Не нарушать или искать лазейки... И как поведут себя люди в погонах, получив такие полномочия? Пока сказать сложно. Как и то, когда в Украине на дорогах будет также безопасно, как в Европе...

"С момента фиксации нарушения до момента получения квитанции на оплату штрафа в этой цепочке не должно быть человека. И кто бы ни был, то ли ты депутат, то ли ты президент, то ли ты обычный человек, если ты нарушил правила - ты должен заплатить штраф", - убежден Михаил Берлин глава правления "Всеукраинского партнерства за безопасность дорожного движения".

В планах - 4 тысячи камер по всей стране, на важных улицах и перекрестках. Почти миллиард гривен предусмотрен на автоматическую видеофиксацию уже в этом году. И половину денег от предстоящих штрафов в МВД предлагают также направлять на развитие этой сети. Хотя водители уже сейчас уверены: "гайки закрутят" ненадолго или не для всех.

"Подождите, депутаты начнут ездить и к ним начнут приходить "письма счастья", я думаю - их ненадолго хватит", - убежден Сергей Сиренко, водитель.