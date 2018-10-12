Израиль следит за новостями с антикоррупционного фронта. В центре внимания - жена премьера Биньямина Нетаньяху - Сара.

На этой неделе начался суд, который должен установить - виновна ли Сара Нетаньяху в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По меркам украинских чиновников это звучит смешно - ее обвиняют в нарушениях всего лишь на десятки тысяч долларов, но по израильским меркам - всем не до шуток.

Не лучше ситуация и у самого премьер-министра Израиля - его допрашивали уже 12 раз в рамках его собственных дел о коррупции. Реально ли, что вот такие обвинения против высокопоставленных чиновников следователи доведут до конца? Разбирался Сергей Ауслендер.

У резиденции израильского премьера - демонстрация. Собравшиеся держат плакаты с надписью "крайме-министер", то есть министр-преступник. Хотя называть Нетанияху преступником пока рановато - до суда не дошло ни одно из 4-х дел, в которых фигурирует его имя. Но сам факт этих расследований уже вызвал в стране настоящую бурю.

В Израиле не просто отрицательно, а скорее крайне болезненно относятся к любым проявлениям коррупции среди должностных лиц. Пример уже ставший хрестоматийным - бывший глава правительства Эхуд Ольмерт, который за взятку получил 6 лет тюрьмы, но отсидел, правда, меньше двух лет. В разное время по разным обвинениям за решетку попадали министры и депутаты, мэры городов и главы государственных корпораций.

Если сформулировать коротко - неприкасаемых тут нет. Какой бы пост не занимал чиновник, насколько хорошими связями бы не обладал - как только выявляется факт коррупции - в него мертвой хваткой сперва вцепляется пресса. А затем - подключаются полиция и прокуратура. Сильнейшая общественная обструкция и конец карьеры чиновника - вот, что ждет взяточника.

"В Израиле это очень болезненная ситуация, когда кто-то из высокопоставленных чиновников или даже министров нарушает правила поведения. Это правила поведения, это даже не столько закон, сколько этический код. Он существовал в Израиле и был очень развит", - говорит Роман Бронфман, политолог.

На примере того же Нетаниягу хорошо виден этот самый "этический код". Первое уголовное дело было возбуждено по факту получения премьером дорогих подарков от известного голливудского продюсера Мильчена. Сигары, коллекционный алкоголь, украшения для жены. Они давние друзья с Нетаньяху. И все бы ничего, но у Мильчена обнаружились в Израиле серьезные бизнес-интересы - и этим делом сразу заинтересовалась прокуратура.

"Премьер-министр говорит, что это были просто подарки, они не были связаны с исполнением обязанностей, как госслужащего. А полиция считает, что подарки в таком объеме просто так не дарят, и это уже достаточное подозрение на получение взятки", - говорит Александр Гамбарян, адвокат.

Впрочем, взяткой это можно считать, если обвинение докажет, что в обмен на презенты Нетаниягу оказал Мильчену какие-то услуги. В противном случае, это другая статья - обман общественного доверия. Преступление, скорее, морального характера, но политику вполне может стоить карьеры. А она у Нетаниягу в самом разгаре - он уже 9 лет премьер и собирается выиграть следующие выборы. И тут очень не кстати начался еще один процесс - уже против супруги Беньямина Нетаниягу - Сары.

"Саре Нетаниягу, супруге главы правительства, инкриминируют растраты в районе 100 тысяч долларов. Это бюджет, который был выделен государством на резиденцию главы правительства, и на то, чтобы они там жили, принимали людей и так далее", - говорит Александр Гамбарян, адвокат.

Якобы Сара тратила бюджетные деньги на дорогих шеф-поваров, изысканные напитки и еду. Если ее признают виновной, она может попасть в тюрьму на 5 лет. Сейчас защита жены премьера и обвинение ведут переговоры о досудебной сделке. А журналисты - вовсю смакуют подробности скандала.

Кстати, о медиа. Тут можно вспомнить еще одно дело Нетаньягу - крупная компания, владеющая самым серьезным интернет-порталом в Израиле, получила налоговые льготы в обмен на положительное освещение деятельности главы правительства. К покушениям на свободу слова в Израиле тоже относятся очень негативно.

"Попытки контролировать СМИ, которые опять же не вписываются в демократический строй и то, как мы представляем себе нашу страну. Как можно больше СМИ, которые были бы подвластны лично ему, его людям, попытка зачистить СМИ от независимых журналистов - это, я бы сказала, одна из самых проблематичных сторон его правления", - утверждает Ксения Светлова, депутат Кнессета.

В Израиле уже давно существует общественное движение за чистоту власти, в которое входят юристы и журналисты. Десятки чиновников отправились за решетку именно благодаря деятельности это организации. Самый красноречивый пример того, к чему приводит коррупция - случай с премьером Ицхаком Рабиным. У его жены журналисты нашли незадекларированный счет за границей, на котором было... 400 долларов. Это стоило Рабину - одному из самых ярких государственных деятелей - премьерского кресла.