И еще одной статьей в Уголовном или Административном кодексе может стать больше. В Украине хотят привлекать к ответственности за буллинг - то есть за травлю детей в школах. Наказывать планируют штрафами - родителей агрессоров или бездеятельных педагогов. Соответствующий законопроект уже подали в парламент.

А все потому, что уровень детской агрессии в Украине значительно вырос. Только вдумайтесь - 8 из 10 школьников становятся жертвами буллинга! О недетских проблемах и взрослых решениях - Евгения Коваленко.

Без всяких правил. С детской жестокостью и недетским цинизмом. Они калечат своих сверстников. И хвастаются этим в Интернете.

Отбитая селезенка, сломанная рука, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. 8-летний Давид до сих пор борется за жизнь. После общения с одноклассниками... Они подкараулили его на перемене и избили, а после уроков - столкнули с конструкции на детской площадке. Мальчик едва дошел к маме на работу и сразу потерял сознание. Очнулся - в больнице.

"Він сказав - мамочка. Я не сам, мене штовхнули. А в школі - каже, що йому скрутили руки і кидали на підлогу. На перерві", - рассказывает Марина Лавриненко, мать Давида.

"Один стоїть дивиться, щоб ніхто не бачив. Один тримає, а один б'є", - говорит Галина Попова, бабушка Давида.

Почти неделю ребенок находился в реанимации. После операции - были осложнения. Сейчас Давида уже перевели в обычную палату. Мама пытается не вспоминать о случившемся, чтобы не травмировать сына. Уже не первый раз он приходил со школы с синяками и в рваной одежде.

"Портфель порваний. І за вухом шишка, і запечена кров отак - на вусі тут. Видно, що заплаканий він був", - рассказывает Леся Бондарь, подруга мамы Давида.

Проблемы у Давида начались еще в 1 классе. Мальчик признался, что у него нет друзей в школе и его обижают. Но тогда взрослые и подумать не могли, что детская проблема может быть настолько серьезной. До первого избиения.

"Я пішла до вчителя. Просила її - будь ласка, ви бачите - що це будуть проблеми і у вас, і у нас. Давайте рішать. Ідіть до психологів. Це ж гуля, це ж дійшло до того, що це вже капець. А якщо у висок - убили б і все. - Я все вирішу. От через 2 тижні "ми все вирішили", що чуть не вбили", - обеспокоена Галина Попова, бабушка Давида.

"Казав - я не хочу в школу ходити, я не хочу в клас заходити. Я його заводила прямо в клас, доводила аж до парти", - рассказывает Марина Лавриненко, мать Давида.

Как только Давид поправится - его переведут в другой класс. А на школу мама собирается подавать в суд.

"У мене дуже великі претензії до вчительки, яка не робила нічого. Вона бачила цю проблему", - говорит Марина Лавриненко, мать Давида.

Вот только на камеру - классный руководитель Давида заявила, что все конфликты в классе - решались.

"Конфліктні ситуації між дітьми бували і провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Були проведені бесіди і з батьками дітей, з дітьми проведені індивідуальні бесіди, і крім того - групові заняття в класі", - утверждает Людмила Брегинец, классный руководитель Давида.

В школе пытаются "замять" дело Давида. Утверждают, что он якобы сам упал. Но после случившегося, другие одноклассники тоже начали признаваться родителям, что над ними издеваются...

"Дитяча гаряча лінія. Слухаю вас".

Это - детская горячая линия. Именно сюда обращаются пострадавшие от травли - или, как сейчас говорят, буллинга. Все консультации - бесплатные и, конечно, анонимные. Звонки - почти каждую минуту! Вот испуганным голосом маленькая девочка жалуется, что ее невзлюбили в новом классе.

"Вона говорить, що в неї таке прізвище специфічне. Діти спочатку починали ображати її прізвище. Коли вона не витримувала, розплакалася. Це почало переходити в те, що почалися штовханини, псування її особистих речей".

Рассказать родителям девочка боится. Думает, не поймут. Но понимание и поддержка - это именно то, что так нужно детям.

"Дуже страшно чути, коли дитина каже - я зверталася за допомогою до батьків, але батьки сказали - от в мене там проблеми на роботі, а що там твої проблеми з однокласниками", рассказывает Алена Кривуляк, координатор национальной детской "горячей линии".

Из-за отсутствия поддержки у детей даже возникают мысли о самоубийстве.

"25% дітей, які наклали на себе руки, були жертвами булінгу", - сообщил страшную статистику Владимир Вовк, заместитель директора Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики.

"Коли там дитину принижують, коли їй можуть влаштувати бойкот, починають бити, із ніг піднімати, виривати волосся, підніжки різноманітні", - рассказывает Алена Кривуляк, координатор национальной детской "горячей линии".

Проявления детской жестокости были во все времена всегда. Но сейчас буллинг стал младше, изощреннее и массовее. Только в этом году волонтеры приняли больше 7 тысяч звонков от пострадавших.

Каждое утро поход у школу для нее был - пыткой. Она шла по школьному коридору и даже не представляла - какие еще издевательства могут придумать одноклассники.

"Поламали мені мій улюблений блокнот, ручки, олівці. Вони вивалили увесь мій портфель - усі книги були розкидані, закидані в шафах інших учнів. Вони просто матом мене покривали", - рассказывает Ксения Голуб, пострадавшая школьница.

А еще - толкали и угрожали. И это 9-летние школьники! Обидчики настроили против Ксюши детей из-за того, что она - единственная заступилась за одноклассницу. И все могло бы закончиться драматичнее - если бы вовремя не вмешалась мама.

"Спершу я говорила, що треба все мирним шляхом вирішувати, а потім я дійшла до думки, що треба один раз дати здачі так, щоб усі зрозуміли і більше не чіпали", - рассказывает Елена Голуб, мама Ксении.

Но до этого не дошло. Мама с дочкой - пошли к психологу и сменили школу. Сейчас у Ксюши нет проблем с одноклассниками. У нее много друзей, и о тех страшных временах девочка больше не вспоминает.

Но далеко не все истории с жертвами травли заканчиваются так благополучно. Проблема детской жестокости - стала настолько критичной, что ее подняли на национальном уровне.

"Коли почали опитувати дітей, то виявилось що 67% учнів мають відношення до булінгу, із них кожна четверта дитина це жертва булінгу", - говорит Владимир Вовк, заместитель директора Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики.

За травлю в школах хотят наказывать и учителей, и родителей. Их будут штрафовать. Суммы уже известны - до трех с половиной тысяч гривен, но механизма - еще нет. Да и одними штрафами с этой проблемой справиться невозможно. Главную роль тут должны играть все же родители.

"Научите своих детей позитивно самоутверждаться. Научите их построить дома будку для собаки. Сделать что-нибудь хорошее. Научите, что если он поможет какому-то другому ребенку, то от этого он создаст что-то хорошее", - советует Нелли Верховская, психолог.

Научить сочувствию. И вовремя услышать ребенка. Ведь от этих маленьких усилий взрослых зависит решение больших детских проблем.