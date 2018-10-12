Массовое отравление в Хмельницкой области. 60 пострадавших, среди них большинство - маленькие дети. ЧП случилось в детсаду города Нетишин. Возбудитель - сальмонелла. И подобные новости появляются с незавидной регулярностью.

В Украине - эпидемия массовых отравлений. Школы, детские сады, уличные фаст-фуды и кафе. Попасть в больницу после перекуса - может любой. Почему обед у нас стал лотереей? Феруза Бегматова решила изучить кухню гастро-бизнеса изнутри. И для этого даже открыла виртуальный ресторан - с вполне реальным персоналом. О неприглядных реалиях украинского общепита - смотрите далее.

"Проходите, садитесь".

Мы решили открыть ресторан и набрать к себе в команду поваров.

Они расскажут о хитростях:

"Как удешевить?"

И поделятся опытом:

"Эти тараканы с потолка сыпались, открываешь микроволновку, а там их... Ничего страшного в этом нет!"

Цель нашего эксперимента - показать невкусную сторону украинского общепита. На что идут рестораторы выгоды ради? И на что закрывают глаза - из-за лени. Результат - тысячи отравлений.

Тараканы, крысы и антисанитария. Гастрономическая реальность многих ресторанов - украинских и не только. Мы отправились в один из них на главной площади Брюсселя. Менеджер признается - у них на кухне тоже бывает всякое.

"Потому что здесь, в центре, все дома очень старые, деревянные и понятно, что мыши есть. Такова реальность", - говорит Бруно Брио, менеджер ресторана в Брюсселе.

Так же объясняют проблему и в Киеве.

Вот только в Бельгии - владельцев ресторанов и бистро к чистоте приучают с помощью проверок. Хозяева и за отсутствием паразитов следят, и общую чистоту контролируют. Ревизии - регулярные, но для персонала всегда неожиданные! Но даже если инспектор увидит мышь, штрафа - можно избежать.

"Должна быть компания, которая их выводит. Нужно показать контракт, в котором указано, что они приезжают, например, каждую неделю", - рассказывает Бруно Брио, менеджер бельгийского ресторана.

Подобные договоры должны быть у владельцев гастро-бизнеса и в Украине.

Вот наличие бумажного договора у нас - не всегда свидетельствует о реальных действиях владельца. Все потому что контроль - условный.

Да и наказание за нарушение - не страшное. К примеру, сумма штрафа в Бельгии - стартует от 200 евро и достигает 40 тысяч! В Украине - гуманнее.

"Коливаються від 8 000 грн до 12 000 грн", - сообщил Олег Рубан, начальник столичного управления Госпродпотребслужбы.

Но выписывать штрафы в Европе не спешат. Если ресторатор попался впервые, его могут отправить на тренинг по безопасности пищи.

В Украине - отправляют на "работу над ошибками". Но почему тогда у нас люди жалуются на антисанитарию? И массово попадают в больницы с отравлениями?

"На первый взгляд все чистенько, убрано".

Это Евгений - специалист по дезинсекции. Попросту говоря - человек, который уничтожает паразитов. Мы его привели в одну из типичных столовок на предприятии.

"Все очень чисто, вопросов нет".

Но он знает места, которые покажут реальную картину.

"Где-то вот отсюда можем начинать", - говорит Евгений, специалист по дезинсекции.

Первое - умывальник.

"Места, где они больше всего видны - это мойки под низом, им нужна влага".

А еще они очень любят "хлебные места".

"Вот он - таракан, живой, настоящий - самое первое место, где можно подходить и смотреть, это двигатель, всегда тепло и есть вода. Еще через вентиляцию тараканы могут попадать в помещение. Розетки - очень любят розетки, так вроде ничего не видно, раскрутил розетку - они там сидят".

Но самое страшное, что тараканы могут быть причиной отравлений.

"Они быстро адаптируются к ядам, раз в полгода меняешь препарат".

А чтобы их вывести - нужна профессиональная помощь. И конечно, желание владельца общепита. В этой столовой, похоже, с тараканами мирно уживаются уже давно.

Хотя проверка тут явно не помешала бы. Впрочем, сами работники ресторанов, которые пришли к нам на экспериментальное собеседование, говорят - инспекции очень часто фиктивные.

"А проверки были? Почему не доходили? Договаривались с руководством? - Было и такое, раз-два - мы вам пару пицц приготовим... До кухни они не успевали доходить, хоп - увидели их - накинулись на них - рассчитались, и все".

Рецепт "дружбы" с ревизорами за деньги - хорошо знаком украинским рестораторам. У бельгийцев - не проходит.

"Порешать" - нельзя, потому что Вы имеете дело с госструктурой. В Бельгии невозможно найти решение с помощью денег, когда речь идет о госоргане. Если что-то не так, нужно исправить ситуацию. - Почему? - Потому что это ментальность бельгийцев".

Честность и чистота в ведении бизнеса. Похоже - это тот ингредиент, которого не хватает в украинском меню. Ведь порешать все через кума и добавить немного купленной "липы" - традиционное блюдо украинской бизнес-кухни.

"А санитарные книжки? - Санитарные книжки в основном покупали. Все очень просто - взял 150 грн, дал директору или администратору, дали тебе эту книжку".

Санитарные книжки давно превратились в настоящую фикцию. А значит, обед в ресторане повар может вам приправить... палочкой Коха. Но в этом году проблемой липовых справок наконец-то занялись. И с сентября даже ввели систему Электронной базы медосмотров, которая должна сделать невозможной подделку справок. Но изменилось ли что-то сейчас? Звоню по одному из десятков объявлений в интернете:

"Я менеджер ресторанов, мы набираем новый персонал, поваров, хотим заказать для них книжки. - Сколько? - Штук 12. - По 120. - Когда они будут готовы? - Можем на завтра привезти их. - А офиса у вас нет? Мы подъедем и заберем... - Есть , но тогда вам придется всех проходить и это будет дальше и дороже! - А это все официально? Если будут проверки... Да, государственная больница, бланки с голограммой, регистрация в базе".

Похоже, фиктивный бизнес на справках у нас пока процветает. Ведь если есть спрос - есть предложение. А значит, и массовые отравления неизбежны, пока в украинском общепите будут подавать винегрет из липы, денег и халатности.