Готовятся в Вашингтоне и к новым переговорам президентов США и России. Формально о встрече пока не договорились, но интенсивное неформальное обсуждение даты и места встречи свидетельствует, что она вполне может состояться.

Пока обсуждаются два варианта. Самый поздний - в Финляндии и не раньше нового года. Финские политики уже даже готовятся.

Но самый ранний - через месяц, 11 ноября, в Париже - этот вариант предложили российские дипломаты. Встреча Трампа и Путина возможна во время мероприятий по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, где оба лидера должны присутствовать.

Впрочем, американцы пока не подтвердили, что согласны с таким вариантом для переговоров.