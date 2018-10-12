США и Россия тайно готовятся к переговорам [ Редактировать ]
Готовятся в Вашингтоне и к новым переговорам президентов США и России. Формально о встрече пока не договорились, но интенсивное неформальное обсуждение даты и места встречи свидетельствует, что она вполне может состояться.
Пока обсуждаются два варианта. Самый поздний - в Финляндии и не раньше нового года. Финские политики уже даже готовятся.
Но самый ранний - через месяц, 11 ноября, в Париже - этот вариант предложили российские дипломаты. Встреча Трампа и Путина возможна во время мероприятий по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, где оба лидера должны присутствовать.
Впрочем, американцы пока не подтвердили, что согласны с таким вариантом для переговоров.
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