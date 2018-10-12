Вот только главный вопрос - а когда, собственно, Трамп сможет отвлечься от чисто американских проблем? У него на носу - выборы. Уже через несколько недель американцы решат, кто же будет контролировать Конгресс - республиканцы или все-таки демократы.

Ким Чен Ыну уже сказано - раньше ноября о встрече и думать нечего. Пока Трамп лично участвует в предвыборной кампании и агитирует за кандидатов от республиканцев. И от успеха либо проигрыша сейчас может зависеть и перспектива второго президентского срока для Трампа. Тему продолжит Дмитрий Анопченко.

Дежа-Вю. Те же плакаты и та же музыка, что и два года назад - когда Трамп только баллотировался. Но это не кадры хроники - все происходит здесь и сейчас. Предвыборный митинг в глубинке.

"Демократы дошли до крайности! Стали, честно говоря, слишком опасными, чтобы доверить им управлять. Вообще с ума сошли!"

А значит, голосовать стоит исключительно за республиканцев - уверяет своих сторонников президент. Обращаясь не так к логике, как к эмоциям. Мол, раз мне два года назад поверили - так и моим однопартийцам сейчас поверьте.

Территория вокруг Белого дома в последнее время постоянно перекрыта. Поскольку с этой лужайки взлетает президентский вертолет. Он везет главу государства на военно-воздушную базу Эндрюс, откуда он отправляется в путешествия по стране. И если раньше тут любопытные собирались - смотрели издалека на взлет и меры безопасности, то теперь это уже не в новинку - настолько часто Дональд Трамп отправляется в предвыборные туры.

В графике президента штаты и города сменяют друг друга. Темп такой, что помощники уследить за всем не успевают. Зажиточная Пенсильвания и "индустриальная" Миннесота, "житница Америки" Канзас и "Кукурузная" Айова на Среднем Западе.

Соцсети взорвались от смеха, когда во время одного из вояжей появились вот эти кадры: президент поднимается по трапу... с куском туалетной бумаги на ботинке. Но самого Трампа это, похоже, только развеселило - он по-прежнему уверен, что любое упоминание в прессе - это рейтинг. Ведь показывать первое лицо и действительно стали реже. CNN и NBC - его предвыборные митинги в принципе отказываются освещать. И даже лояльный Fox news - ограничивается короткой нарезкой. Вытеснить президента из эфира в предвыборный период пытаются демократы.

Еще один удар нанесли финансируемые ими ВУЗы. Сделав "разбор полетов" - учебным предметом.

Новый курс называется "Трампоганда" - борьба с фактами, прессой и демократией". Курс длится 8 недель и его финал как раз приходится на день промежуточных выборов. И если раньше на политически взгляды студентов внимания не обращали, то теперь все устроено так, что любишь ты Трампа или нет - а если хочешь получить зачет, то ищи его просчеты.

В бой бросили и тяжелую - звездную - артиллерию. Голосовать за демократов призвала певица Тейлор Свифт. Трампу, который любит ее песни, пришлось даже отшучиваться, мол, "теперь эта любовь на четверть меньше". В том же ключе высказались Риана и даже легендарная Шер:

"Единственное, что мы можем и должны сделать - так это взять и проголосовать! Каждая женщина в США должна прийти на участок. Иначе - прекращайте жаловаться".

Расчет противников президента - на высокую явку противников Трампа. Но и у его сторонников - свои аргументы.

Это - Миннесота. Штат в глубинке, где традиционно голосовали за демократов и победа Трампа в 2016 году стала полной неожиданностью. Над лозунгом - об Америке, которую снова сделают великой, - только ленивый не смеялся, но тут его воспринимают вполне серьезно. Как и обещания президента вернуть в страну рабочие места.

"Мы говорим о работе и экономике, росте производства и создании условий для бизнеса - и в этом залог победы", - делится кандидат от республиканцев, а в прошлом - звезда американского хоккея Пит Стаубер.

Он вырос здесь и прекрасно знает настроения в суровой местности, где половину всей железной руды Америки добывают. Безработица при Трампе действительно свелась до минимума - и за это избиратели готовы простить ему многое. Местные чиновники - как вот этот мэр, который всю жизнь был демократом - даже партбилеты меняют.

"Что для меня, что для большинства местных жителей, - на первом месте вовсе не политика, а экономика. Вот и пришлось перескочить из одной партии в другую - чтобы быть с кандидатом, который обещает лучшую жизнь", - убежден Боб Власавлевич, мэр городка Эвлет.

И действительно - обещает. Агитирует, конечно, в том числе и за себя.

Только накануне Трамп в эфире любимого утреннего шоу, которое и сам смотрит ежедневно, - заявил: обязательно будет баллотироваться через два года, и уверен в своей победе. И в том, что его партия сохранит большинство в конгрессе.

Выборы ведь и действительно не президентские - парламентские! И раньше президенты поддерживали кандидатов в проблемных округах, но не пытались вытянуть всю кампанию. Но Трамп в очередной раз играет не по правилам. И едет все в новые и новые города.