Освобожденный из-под домашнего ареста американский пастор вылетел на родину из турецкого Измира, передает телеканал NTV.

Спецрейс, вылетевший из аэропорта Измира, доставит Брансона в Германию, откуда он вылетит в США.



Напомним, ранее 12 октября турецкий суд приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. При этом его сразу освободили, засчитав время, которое он провел под арестом, и сняли все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

По данным телеканала, сразу после освобождения с пастора был снят электронный браслет. Затем он направился домой, откуда спустя некоторое время выехал по направлению к аэропорту.

Напомним, отношения Вашингтона и Анкары обострились, в том числе из-за дела Брансона, который был задержан турецкими властями в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

В июле президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания Брансона. А в начале августа Минфин США ввел санкции против двух турецких министров, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции − до 20% и 50%, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.