В Турции освободили подозреваемого в госперевороте пастора [ Редактировать ]
Освобожденный из-под домашнего ареста американский пастор вылетел на родину из турецкого Измира, передает телеканал NTV.
Спецрейс, вылетевший из аэропорта Измира, доставит Брансона в Германию, откуда он вылетит в США.
Напомним, ранее 12 октября турецкий суд приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. При этом его сразу освободили, засчитав время, которое он провел под арестом, и сняли все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.
По данным телеканала, сразу после освобождения с пастора был снят электронный браслет. Затем он направился домой, откуда спустя некоторое время выехал по направлению к аэропорту.
Напомним, отношения Вашингтона и Анкары обострились, в том числе из-за дела Брансона, который был задержан турецкими властями в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.
В июле президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания Брансона. А в начале августа Минфин США ввел санкции против двух турецких министров, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем Трамп санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции − до 20% и 50%, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
по теме
США и Китай на грани "новой холодной войны" - Bloomberg
Торговая борьба президента США Дональда Трампа с Китаем может обернуться "новой холодной войной" между двумя странами
Посол США в ООН уходит в отставку
Посол Соединенных Штатов в ООО подала в отставку
Пенсионер открыл стрельбу в жилом районе, есть погибший
Смертельная стрельба произошла в жилом районе города, в результате которой погиб один человек
США испытают гиперзвуковое оружие
США приступят к испытаниям гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось
В Киеве авто на скорости "влетело" в троллейбус с пассажирами (видео)
На улице Елены Телиги в Киеве Daewoo Matiz на скорости въехал в троллейбус с пассажирами