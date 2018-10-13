В пятницу, 12 октября, украинские военнослужащие и "Украинские амаzонки" приняли участие в уникальном социальном проекте под названием "Пригласи меня с войны", организованном Министерством информационной политики.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Украины и состоялось в колонном зале Киевской городской государственной администрации (КГГА). В нем приняла участие первая леди страны Марина Порошенко, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Указанный социальный проект, был инициирован Мининформполитики для популяризации Вооруженных сил Украины и психологической реабилитации украинских воинов.

В рамках мероприятия свои танцевальные номера представили 20 пар: защитники Украины и участницы проекта "Украинские Амаzонки" (женщины-участницы боевых действий на Востоке Украины, волонтеры и военные журналистки).

"Пары "рассказали" в танце свои истории с войны - о влюбленных, которые нашли друг друга на поле боя, о людях, которые даже во время войны не потеряли веру в жизнь, и о борьбе за жизнь на войне. Выступления пар вживую сопровождали украинские группы The Doox и "Без Обмежень", - подчеркнули в пресс-службе.

Торжественное мероприятие также посетили первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, представители дипломатических миссий в Украине, народные депутаты, представители международных фондов, украинских и зарубежных компаний.

"Это событие увидит весь мир. Я гарантирую вам, что добьюсь того, чтобы в следующем году этот проект увидели регионы Украины, и мы его повезем в мир", - отметил во время выступления министр информационной политики Юрий Стець, которого цитирует агентство "Укринформ".

Не обошлось на проекте и без приятных неожиданностей. Так, во время выступления украинский военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей партнерше. Под громкие аплодисменты она согласилась.

Напомним, что в Кропивницкому марафоном отметили мужество украинских военнопленных.