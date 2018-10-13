Выбил почти все зубы: в столице охранник магазина избил покупателя [ Редактировать ]
Пошел скупиться продуктами, зато лишился зубов. Такая жуткая история произошла в столичном супермаркете. Охранник магазина металлической трубой ударил посетителя в лицо. В результате у молодого парня разбита челюсть. Об этом сообщают "Надзвичайні новини".
Понесет горе-охранник наказание, и возместят ли пострадавшему расходы на лечение - пока неизвестно. Виновника поспешно вроде уволили, а руководство супермаркета избегает общения. Никто даже не извинился.
Поводом для избиения стало поведение Артура и его друзей. Ребята снимали друг друга на смартфон в магазине. И охраннику, который был в гражданской одежде и без бейджика, это не понравилось. Он решил помешать видеосъемке, угрожая разбить телефон.
Впоследствии мужчина схватил бутылку соевого соуса и угрожал ударить ею парня. После словесной перепалки охранник направился в подсобку. Как выяснилось, чтобы взять серьезное орудие - металлическую трубу.
Артура из магазина забрала "скорая". В администрации супермаркета не предоставили даже первой медпомощи.
В Артура впереди серьезное и дорогостоящее лечение. За реставрацию челюсти придется выложить не менее 120 тысяч гривен. Это, если выбиты передние зубы приживутся. А пока у 20-летнего парня фактически нечем жевать.
Ранее мы сообщали о том, что на улице Киева до полусмерти избили мужчину.
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