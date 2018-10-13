Количество жертв урагана "Майкл" в США возросло до 16 человек, сообщает The New York Times. В американском округе Джексон (Флорида) подтвердили гибель от бушующего тропического шторма еще трех человек.

При этом власти предполагают, что количество погибших может возрасти. Спасательные службы сообщили, что недавно обнаружили тела еще нескольких человек на одном из пляжей штата, но их пока не идентифицировали.

11 октября ураган "Майкл" достиг штата Флорида, обрушившись на побережье рядом с городом Мексико Бич.