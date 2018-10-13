Страшная цифра: сколько медиков погибли на Донбассе [ Редактировать ]
За время боевых действий на Донбассе погибли 46 медиков в ходе оказания помощи военным на передовой, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи в зоне боевых действий и на передовой обороны приняли почти 4 тысячи военных медиков. К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли", - говорится в заявление главы государства, опубликованном на официальном сайте.
По его словам, более 11 тысяч раненых украинских военнослужащих получили медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны. Также Порошенко отметил, что на сегодня обеспеченность личного состава боевых бригад индивидуальными медицинскими аптечками составляет 100%.
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